Michael J. Fox: A szeretteim tűzön-vízen át támogatnak

2025. 11. 16. 18:00
A Vissza a jövőbe sztárja nemcsak a szerettei támogatását konstatálta örömmel, de a Parkinson-kór területén elért, kutatásban tapasztalt előrelépéseket is.

Egy, a Parkinson-kórral kapcsolatos kutatásokat támogató jótékonysági eseményen vett részt Michael J. Fox, aki a People riporterének elmondta, nem győzi kifejezni a háláját a szeretteinek, akik a betegsége minden pillanatában mellette állnak a kezdetek óta. A Vissza a jövőbe sztárját 1991-ben, harmincéves korában diagnosztizálták a betegséggel.

Eddig is mellettem voltak, és továbbra is tűzön-vízen át támogatnak, évről évre

– fogalmazott a színész a szeretteivel kapcsolatban.

Fox elmondta, mikor a betegségéről van szó, felesége, Tracy Pollan, valamint felnőtt gyermekeik, Sam, Esmé, Aquinnah és Schuyler a nehezebb időszakokban is hősiesen helyt álltak mellette. Ahogy azt korábbi cikkünkben megírtuk, nemrégiben jelent meg a színész életrajzi könyve Future Boy címmel, amiben beszámol az életében felbukkanó, betegségéből fakadó nehézségeiről. Kifejtette, bár nap mint nap új fizikai kihívásokkal kénytelen szembesülni, igyekszik a pozitív dolgokba kapaszkodni.

Az eseményen összegyűlt adományok a színész Parkinson-kórral kapcsolatos kutatásokat támogató alapítványához kerültek, ami most ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Nem mellesleg Fox alapítványa a legnagyobb, a betegséggel foglalkozó nonprofit szervezet, ami ezidáig több, mint 2,5 milliárd dollárral támogatta a Parkinson-kór körüli kutatásokat.

Boldoggá tesz, hogy tudunk valamit tenni az ügyért. Örömmel látom, hogy van fejlődés a területen

– nyilatkozta Fox.

