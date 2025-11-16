„Ezt dugd fel, Orbán Viktor” – a Kneecap is reagált az ír-magyar meccs eredményére

Az országunkból palesztin-izraeli háborúval kapcsolatos nézeteikért kitiltott ír raptrió, a Kneecap sem hagyta szó nélkül, hogy Írország a 96. percben megverte Magyarországot a vb-selejtezőn. A zenekar tagjai úgy tűnik, nem felejtették el Orbán Viktor és a magyar kormány szerepét a szigetes fellépésük meghiúsulásában, az X-re ugyanis csak ennyit posztoltak a mai meccs margójára:

Ezt dugd fel, Orbán Viktor.

Stick that up your bollox Viktor Orbán 💚🤍🧡 — KNEECAP (@KNEECAPCEOL) November 16, 2025

Az ír trió több botrányba is keveredett már, amiért minden lehetőséget megragadnak, hogy felhívják a figyelmet az ENSZ által népirtásként elismert gázai konfliktus civil áldozataira és Palesztina szabadságát hirdessék. Többször gyanúsították meg a zenekar tagjait antiszemitizmussal az Izraelt és az izraeli hadsereg tetteit elítélő nézeteik miatt, bár ezeket a vádakat elutasították. Viszont a Kneecap tagjai sem először emlegetik a magyar miniszterelnököt: az ominózus szigetes botrány után a lengyelországi fellépésükön a közönséggel együtt skandálták, „fuck Orbán”. Nemrégiben pedig a trió egyik tagja, a Mo Chara néven alkotó Liam Óg Ó hAnnaidh idén terrorizmus vádjával állt bíróság elé, amiért az egyik londoni koncertjükön felbukkant a színpadon egy Hezbollah-zászló – a rappert felmentették.