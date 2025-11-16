kneecapmagyar-írmagyarország-írországorbán viktor
Kultúra

„Ezt dugd fel, Orbán Viktor” – a Kneecap is reagált az ír-magyar meccs eredményére

Guillaume BAPTISTE / AFP
admin Ács Anna Mária
2025. 11. 16. 20:26
Guillaume BAPTISTE / AFP

Az országunkból palesztin-izraeli háborúval kapcsolatos nézeteikért kitiltott ír raptrió, a Kneecap sem hagyta szó nélkül, hogy Írország a 96. percben megverte Magyarországot a vb-selejtezőn. A zenekar tagjai úgy tűnik, nem felejtették el Orbán Viktor és a magyar kormány szerepét a szigetes fellépésük meghiúsulásában, az X-re ugyanis csak ennyit posztoltak a mai meccs margójára:

Ezt dugd fel, Orbán Viktor.

Az ír trió több botrányba is keveredett már, amiért minden lehetőséget megragadnak, hogy felhívják a figyelmet az ENSZ által népirtásként elismert gázai konfliktus civil áldozataira és Palesztina szabadságát hirdessék. Többször gyanúsították meg a zenekar tagjait antiszemitizmussal az Izraelt és az izraeli hadsereg tetteit elítélő nézeteik miatt, bár ezeket a vádakat elutasították. Viszont a Kneecap tagjai sem először emlegetik a magyar miniszterelnököt: az ominózus szigetes botrány után a lengyelországi fellépésükön a közönséggel együtt skandálták, „fuck Orbán”. Nemrégiben pedig a trió egyik tagja, a Mo Chara néven alkotó Liam Óg Ó hAnnaidh idén terrorizmus vádjával állt bíróság elé, amiért az egyik londoni koncertjükön felbukkant a színpadon egy Hezbollah-zászló – a rappert felmentették.

Kapcsolódó
Mi az a Kneecap, és miért gyűlöli most éppen őket a fél világ?
Egy évvel ezelőtt valószínűleg nem sokan tudták volna kapásból rávágni Magyarországon, mi is az a Kneecap. Mostanra egy dolgot biztosan tud róluk mindenki: be akarják tiltani őket a Szigeten. Bemutatjuk a zenekart és botrányait.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Vonatgázolás történt Nagykőrösön
A balesete utáni kommentjei miatt 2022-ben visszalépő párbeszédes jelölt is a Humanistákkal standolt vasárnap
Egy újabb Trump-hívő szakított látványosan Trumppal
Havas Henrik ByeAlexről: Nekem ő továbbra is egy hiperművelt, intelligens fiú marad
Megint háborús kormányzati plakát került ki a piliscsabai iskola mellé
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik