Beszélő címet kapott új könyvéről, a Jelenkornál megjelent Apám meghalról adott interjút a Népszavának Babarczy Eszter. Ebben a naplószerű formátumban írt regény alapállását is elmagyarázza: az apjához fűződő viszonyának átalakításának lenyomata a kötet.

Rettegtem tőle és imádtam, mint egy bálványt, ennyiben az elején említett bálványdöntés nem félreértés. Ugyanakkor nagyon sok súlyos történet kísérte végig az életünket

– mondja. Azokra a kritikákra, hogy könyve számos határt átlép, a védekezni már képtelen apát fosztja meg a méltóságától, azzal felel: „Apám is sok embert megfosztott az emberi méltóságától, ő ezzel dolgozott. (…) Én így döntöttem, ezt vállaltam. Készen állok megvédeni a könyvet, vagy szívesen vitatkozom is róla.”

A szóban forgó szülő Babarczy László színházi rendező, színigazgató, aki 1978-tól egészen 2007-ig vezette a kaposvári Csiky Gergely Színházat. „Édesapám utolsó két évét elég intenzíven végigkísértem. Ez mindenkivel előfordul, amikor a szülei bizonyos korba érnek, és találkozik az elmúlás kezelésének dilemmájával, vagyis hogy miként tudja az utolsó éveiket kísérni és miként tud segíteni. Számomra ez a folyamat rendkívül traumatikus volt. Két okból is: egyrészt mert az édesapámmal való viszonyom nem volt rendezett, sok seb, kibeszéletlen fájdalom jellemezte, másrészt az önmagában is traumatizált, hogy mennyire felkészületlenek vagyunk a halálhoz vezető útra.”

Az interjúban szó esik a gyengédség, kedvesség közéleti vonatkozásairól is. „Azt a nyelvet, amit a Fidesz, illetve a másik oldal is időnként használ, mélyen elítélem. De a Fidesz szavazóit nem ítélem el, hanem honfitársaimnak tekintem őket. Apám nem tekintette embernek azt, aki politikailag vele nem egy oldalon állt. Semennyire nem fogadta el, nem hallgatta meg, nem volt kíváncsi rá. Én az erre formálódó reakcióként lettem olyan, amilyen lettem, mert nagyon nem értettem egyet ezzel. Úgy láttam, hogy ez gyűlölethez, ellenségeskedéshez, az ország és a kulturális intézményrendszer felosztásához, a kultúra átpolitizálásához vezet. Pontosan oda, ahol most tartunk” – fogalmaz.

„Azt sem tartom kizártnak, hogy szabályozni kellene a közösségi médiát, mert annyira fontos lenne, hogy visszanyerjük a civilizált nyelvet magunknak. (…) Iszonyúan ki vagyunk éhezve a gyengédségre, a kedvességre, egyszerűen csak fel kellene hangosítani. A sajtónak lenne a feladata, hogy felhangosítsa ezt a kiéhezettségünket arra, hogy békében éljünk egymással.” A kérdező, Balogh Gyula azt kérdezi, ehelyett Nagy Feró gondolatairól tudósítani minek számít. „Az hiba. Nagy Feró része a problémának, de nem része a megoldásnak.”