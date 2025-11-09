„Sokszor nevekre sem emlékszem” – így él agyvérzése óta Stellan Skarsgård

A People-nek adott interjújában beszélt először az agyvérzése okozta változásoktól Stellan Skarsgård. A színész elmondta, bár nagyrészt jól érzi magát, a szakmájában bizonyos feladatokat jelenleg csak segítséggel tud elvégezni – a legnagyobb kihívást a szövegek memorizálása okozza számára. Ezt a forgatásokon egy diszkrét fülhallgatóval oldják meg, amin keresztül egy stábtag olvassa fel Skarsgårdnak a sorokat, amiket ki kell mondania.

Egyszerűnek hangozhat, hogy hallom a fülemben a dialógust, én meg csak kimondom. Viszont a jelenetnek ettől függetlenül teljesen úgy kell kinéznie, olyan ritmusban kell haladnia, hogy ez egyáltalán ne legyen érezhető. Különleges erőfeszítést igényel, de működik

– fogalmazott a színész.

Ebbe azonban gyorsan bele kellett tanulnia, ugyanis amint forgatásra kész állapotba került a lábadozás után, meg is kezdődtek a Dűne és az Andor munkálatai. Skarsgård bár hősiesen vette az akadályokat, elmondta, eleinte feldühítette, hogy nem tudja úgy elvégezni a feladatait, mint azelőtt.

Sokszor nevekre sem emlékszem, és egyáltalán nem tudok több mondaton átívelő gondolatokat megfogalmazni. Egyrészt ez elképesztően frusztrál, másrészt viszont legalább életben vagyok és még mindig tudok dolgozni. Nem félek a haláltól, de attól igen, hogy képtelen leszek élni

– nyilatkozta a színész.

A svéd színészóriás minden nehézség ellenére sem hajlandó lassítani: jövőre mutatják be új filmjét, az Érzelmi értéket, aminek nemcsak egyik főszereplője, de producere is.