Gerendai Károly: Egyetlenegy pozitívuma azért volt számomra annak, hogy a Tisza és a Fidesz karöltve nyírták ki a Szigetet

Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, hogy megkezdhetjük a fesztivál szervezését és a jegyértékesítést, hiszen az már csak jogtechnikai kérdés, hogy megszülessenek az ezzel kapcsolatos döntések

– nyilatkozta Gerendai Károly a Sziget jövőjéről az Indexnek adott nyilatkozatában.

A fesztivál sorsa egy ideig a levegőben lógott, miután a Fővárosi Közgyűlésben nem született egyezség róla. Végül Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az utolsó elbukott szavazás éjjelén találkozót kezdeményezett Gerendai Károllyal, és két ponton megállapodtak a közgyűlés elé kerülő javaslat módosításában: a Sziget Zrt. hét helyett három év alatt fizeti vissza a fővárostól kapott kedvezményt, illetve minden magyar diák megkapja a diákkedvezményt, nem csak a budapestiek.

„Nem tudom, mi történt abban a néhány órában, ami a közgyűlésen képviselt tartózkodáshoz és ezáltal a javaslat elutasításához képest másnap reggelre már a kiegyezéshez vezetett. Csak azt tudom elképzelni, hogy a sajtóban megjelent és a közösségi oldalaikat elárasztó felháborodott választói reakciók alapján rájöttek, ez ráég a Tiszára is, ami árthat a népszerűségüknek a fiatalok körében. A főpolgármester egyenesen úgy fogalmazott, ők azok, akik kinyírták a Szigetet” – magyarázta Gerendai, hozzátéve, hogy a Fidesz is tartózkodott, ami szintén kellett a javaslat elbukásához, de úgy tűnik, Magyar Péter előbb ismerte fel és reagálta le a helyzetet.

A kormánymédia másnapra nekem esett, hogy beálltam Magyar Péter mögé, és én vagyok a háttérben a nagy pénzügyi támogató, ráadásul az egész Sziget-megmentést csak azért csinálom, hogy lenyúlhassam az állami milliárdokat. Gusztustalanul megpróbálták ezt úgy kiforgatni, hogy én rendeltem magamhoz Magyar Pétert, és parancsoltam meg neki, hogy azonnal változtassa meg az álláspontját, mert én a Szeretem Magyarországot Klubbal a hátam mögött olyan lobbierőt képviselek, hogy ezt is simán megtehetem. A Szeretem Magyarországot Klubnak pont az a lényege, hogy kiegyensúlyozottan minden politikai oldalt meghív a programjaira, és szerencsére mindenki el is jön hozzánk

– mondta.

Szerinte ha ezen az alapon innentől ő utasítgathatja a politikusokat, akkor a kormányt is ő irányíthatná. A legabszurdabb állítás szerinte az, hogy a közpénzek lenyúlásáért csinálja az egésze, amin már nem tudta eldönteni, hogy sírjon vagy nevessen, „hiszen az egy kabarétréfában is jól hangzana, hogy a NER propagandalapjai engem vádolnak a közpénzek lenyúlásával.”

„Gondolom, az a tény senkit nem zavar meg a tisztánlátásban, hogy a Sziget az elmúlt nyolc évben egy forint támogatást sem kapott, előtte az én időmben pedig egy, maximum két százaléka volt a rendezvény költségvetésének a támogatás, miközben ez a fesztiváloknál ma átlagosan 40 százalék körül mozog Magyarországon. Én mindig is kifejezetten büszke voltam arra, hogy piaci alapon tudjuk sikeresen működtetni a rendezvényeinket, amibe persze becsúsztak kevésbé sikeres évek is, így aztán meg is kaptam érte a nullszaldós becenevet, de most épp súlyos, milliárdos veszteségek után próbálom meg átvenni és megmenteni a Szigetet, ezért eléggé kiakaszt, hogy ebből a végén az lesz, én vagyok a főösszeesküvő és a nagy mutyista. Csak azért, mert kampány van és nem tudják feldolgozni, hogy hajlandó voltam a rendezvény megmentéséért szóba állni azzal a Magyar Péterrel, akinek a frakciója az előtte való este még épp elkaszálta a Fideszesekkel karöltve a fesztivál megmentését.”

Arra is emlékeztetett, a döntést követően a Tisza még kiadott egy közleményt is, amiben azzal vádolták, hogy Karácsony Gergellyel közösen megpróbálta megkárosítani a fővárost, és ők csak nem asszisztáltak a szigetes milliárdos gyanús ügyleteihez, majd másnap már ő lett az egyik háttéremberük és anyagi támogatójuk a kormánymédia szerint. „Tényleg megáll az eszem, az ilyen fordulatok hallatán.”

A közgyűlési szavazás után eléggé letörve mentem haza, de a feleségemnek épp azt magyaráztam, bármennyire is sajnálom, hogy megakadályozták a Sziget-megmentési szándékomat, egyetlenegy pozitívuma azért volt számomra annak, hogy a Tisza és a Fidesz karöltve nyírták ki a Szigetet: így legalább ország-világ számára egyértelműen kiderült, hogy se a Fidesszel, se a Tiszával nem vagyok

– fogalmazott.

Beszélt arról is, ebben a felfokozott, puskaporos politikai kampánykörnyezetben, már elvárássá válik minden sikeres közszereplő felé, hogy valaki mellett tegye le a voksát, „így aztán velem kapcsolatban is azt találgatják, vajon kihez tartozom, és nem tudom megértetni, hogy bár markáns véleményem van sok kérdésben, az nem egyezik egyik oldal álláspontjával sem, van amiben az egyiknek, és van, amiben a másiknak adok igazat. Sosem tagadtam, hogy alapvetően liberális, piacpárti vagyok, de a mai Magyarországon nincs olyan politikai erő, amelyik mellé jó szívvel oda tudnék állni, a választásokon is általában a kevésbé rossz megoldás mellett teszem le a voksom.”

Gerendai Károly kitért rá: