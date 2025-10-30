„A Sziget fesztivál ügye állatorvosi lova a fővárosi közgyűlési káosznak” – így látja az elemző az elmúlt napok budapesti vitáját

„A Sziget fesztivál ügye állatorvosi lova annak a fővárosi közgyűlési káosznak, amelyet a Fidesz elő akart állítani azzal, ahogy átírta a választási rendszert a 2024-es önkormányzati választás előtt hat hónappal. Bár az országos politikai céljai felől közelítve érthető, hogy a TISZA a fővárosi vezetéssel is folyamatosan konfrontálódik, olyan konkrét ügyekben, mint a Sziget, nem biztos, hogy célravezető taktikát választott. Ez azzal együtt is igaz, hogy a friss fejlemények sikeres kármentésre utalnak” – írja elemzésében László Róbert, a Political Capital politológusa.

László még 2023-ban írta azt lapunknak, hogy a Fidesz a választási rendszer megváltoztatásával bontaná meg Karácsony Gergely hatalmát Budapesten azzal, hogy visszaállította a listás rendszert.

Csakhogy – írja most László – „a TISZA hónapokkal a listás rendszer visszaállítása után tűnt csak fel, és szerepelt minden várakozáson felül, a 33-ból 10 mandátumot megszerezve, ugyanannyit, mint a Fidesz. Hamar világossá vált, hogy az a Fővárosi Közgyűlés, amely 34 éven át kiszolgálta az épp hivatalban lévő főpolgármester akaratát, 2024-től komoly konfliktusok terepe lesz, sőt, káoszba, esetleg működésképtelenségbe fulladhat. A káoszban már vastagon benne vagyunk”.

Megírtuk, hogy szerda este úgy tűnt, hogy a közgyűlési banánhéjon csúszhat el a Sziget jövője. Ekkor nem sikerült Karácsony Gergelynek többséget szerveznie a javaslata mögé, amely a fesztivál megmentéséhez volt szükséges, ugyanis a Fidesz és a Tisza tartózkodott a szavazásnál.

Mivel a kormánypárti frakció a városvezetés összes előterjesztését élből elutasítja, a közgyűlési dinamikákat az határozza meg, hogyan dönt a testületben a Fideszhez hasonlóan 10 képviselővel bíró Tisza. Márpedig a Tisza ezúttal befeszült: habár az utolsó pillanatban előálltak egy kompromisszumos javaslattal, a főpolgármester nem engedte, hogy szavazzanak róla, csupán az eredeti javaslatról mondhattak véleményt a képviselők, amely elbukott. A felek egymásra mutogattak, hogy ki miatt nem lesz Sziget, majd csütörtök délelőtt Magyar Péter váratlanul közös képet posztolt Gerendai Károllyal, és azt írta, megállapodtak abban, hogy jövőre találkoznak a Hajógyári-szigeten.

A Tisza Párt lapunk kérdésére megerősítette, hogy miben állapodtak meg a felek. E szerint

az eredeti 2035-ös visszafizetési határidő helyett a Sziget az alábbi bontásban fizeti vissza a fővárostól kapott díjkedvezményt a közterület-foglalásra: 2028 33%, 2029 33%, 2030 a fennmaradó rész. A díjkedvezményt a fesztivál nyereségességétől függetlenül vissza kell fizetni.

Minden magyar fiatal megkapja a diákkedvezményt, aki kiváltja a BudapestGO-t. A diákkedvezmény azoknak fog járni, akik BudapestGO applikáción keresztül vásárolnak bérletet és rendelkeznek vagy Pest megyei (845 forint), vagy országbérlettel (1890 forint).

A Tisza azt is írta, hogy „ez az a kompromisszum, amit Karácsony Gergely tegnap mindenképp el akart kerülni”. A fesztivál megmentését elviekben mindegyik frakció támogatta. A vita mindvégig arról szólt, hogy a főváros felbontsa-e a jelenlegi tulajdonossal kötött ötéves, 2026-ig érvényes szerződését a Hajógyári-sziget területfoglalására, anélkül, hogy garanciát kapnának arra, hogy az új tulajdonos megtartja a rendezvényt. A Fidesz azzal érvelt, hogy egy csődközelben levő város nem mondhat le arról a 200 millióról, amit így elveszítene a főváros, a Tisza pedig azt kifogásolta, hogy a javaslat értelmében sem az új befektető, sem az állam nem vállal felelősséget azért, hogy a fesztivált megrendezik-e.

A Sziget-ügy ugyanakkor újabb perspektívát jelentett a fővárosi politikában: László szerint a „legtöbb szereplő mozgása többé-kevésbé levezethető mindebből, a TISZA kiszámíthatatlansága viszont nagyrészt abból fakad, hogy a fővárosi választói egész mást várnak tőle, mint a Budapesten kívüliek. Magyar Péter politikai karakteréből, az országos politikai céljaiból és a vidéki bázis elvárásaiból is az következik, hogy folyamatosan konfrontálódnia kell a főpolgármesterrel, de ennek a taktikának is megvannak a határai.”

A tegnapi szavazás miatt a pártelnök intenzíven magyarázkodni kényszerült, nem véletlenül: a szavazóbázisának fontos pillérét alkotó kisvállalkozók, vendéglátósok, szállásadók, a Sziget számtalan beszállítója, mind azt várták volna a TISZA fővárosi frakciójától, hogy így vagy úgy, de teremtsék meg a Sziget túlélésének feltételeit. Érzékelhető volt a tiszás mag felháborodása, olyannyira, hogy Magyar Péter ma már személyesen lépett, és néhány perce épp azt jelentette be, hogy Gerendai Károllyal megtalálták a megoldást a Sziget megmentésére.

László szerint, „az még nem világos, mindez hogyan fog átmenni a Fővárosi Közgyűlésen, de az eseménysor arra utal, hogy a TISZÁ-nál érzékelték, hogy válsághelyzet keletkezett, és ezt igyekeznek most kezelni. Ha sikerül a kármentés, a Sziget ügye egy hamar feledésbe merülő epizód lesz csak, de arra mindenképp rámutatott, hogy nem mindig a konfrontáció végletekig fokozása a kifizetődő politikai stratégia.”