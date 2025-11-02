hollandiaegyiptomműkincs
Hollandia visszaad egy 3500 éves kőfejet Egyiptomnak

24.hu
2025. 11. 02. 21:04
A szobrot 2011-ben lophatták el, most került elő.

Hollandia visszaszolgáltat egy művészeti kiállításon felbukkant 3500 éves szobrot Egyiptomnak – jelentette be vasárnap Dick Schoof holland miniszterelnök Egyiptomban, ahol az ország elnökével, Abdel-Fattáh esz-Szíszivel is találkozott.

A szóban forgó óegyiptomi műkincset, amely egy magas rangú tisztségviselőt ábrázol és III. Thotmesz fáraó (Krisztus előtt 1479-1425) uralkodásának idején készülhetett, feltételezések szerint 2011-ben, az úgynevezett arab tavasz eseményei során lophatták el és illegálisan vihették ki az országból, mielőtt felbukkant volna a műkincsek nemzetközi piacán. A szobrot 2022-ben foglalták le egy maastrichti művészeti kiállításon – ismertette Schoof. A tervek szerint a műkincset még az év végéig átadják Egyiptom hollandiai nagykövetének.

 

NL Times (@nltimes.nl) által megosztott bejegyzés

