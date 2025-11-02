„Hidd el, nem jó azt olvasni, hogy Hankó ’Bunkó’ Balázs jön ide fórumot tartani!” – egyetemisták kérdezhették a minisztert

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter október 30-án hallgatói fórumot tartott a Debreceni Egyetemen. Az egyetemisták szabadon kérdezhettek a minisztertől, akit néhány kérdés láthatóan váratlanul is ért. A debreciner.hu kigyűjtötte a legérdekesebb témákat.

Erasmus

A gyógyszerésztudományi kar egyik hallgatója arról érdeklődött, miért nem hajlandó a kormány belépni az Európai Ügyészségbe, hogy végre visszatérhessenek a magyar egyetemek az Erasmus programba. Szerinte az alapítványi egyetemek Erasmus programból való kizárása után létrehozott Pannónia Ösztöndíjprogram keretében sokkal kevesebb és alacsonyabb színvonalú egyetemre juthatnak ki a hallgatók.

Hankó előbb megkérdezte, hogy „ennek mi köze az egyetemi világhoz”, majd pedig közölte a hallgatóval, hogy az „túl sok kérdést tett fel egyszerre”. Végül hosszabban is válaszolt: emlékeztetett, hogy a Debreceni Egyetem perben áll az Európai Bizottsággal, és hogy utóbbi szerinte jogtalanul zárta ki az alapítványi egyetemeket, mert a felsőoktatás nemzeti hatáskörbe tartozik. Majd hozzátette, hogy szerinte a Pannónia programban egyébként jobb egyetemekre jutnak el a hallgatók, mint az Erasmusban.

Ösztöndíjak

Németh Kevin, a DEHÖK elnöke megkérdezte, tervezi-e a kormány emelni az ösztöndíjakat. Hankó Balázs erre azt mondta, ő duplázást szeretne elérni. „És ez mitől függ? Minden évben halljuk, hogy lesz emelés, és aztán sosincs semmi” – kérdezett vissza a hallgató, mire a miniszter így válaszolt:

Tőlem még sosem hallottad. Bízz egy kicsit bennem!

Pride

Egy bölcsészhallgató arra figyelmeztette a minisztert, hogy amikor a kormány LMBTQ-propagandáról beszél, akkor ez sok emberből homofóbiát vált ki. Azt kérdezte, Hankó mit tud azért tenni, hogy ilyen radikális gondolatok ne jelenjenek meg, és meg lehessen vitatni a valós kérdéseket, amelyeket a kormány most nem jól kommunikál.

A tárcavezető erre elkezdett a saját megtámadottságáról beszélni.

Hidd el, nem jó azt olvasni, hogy Hankó ’Bunkó’ Balázs jön ide fórumot tartani. Hidd el, nem jó azt olvasni magamról, hogy egy felfuvalkodott hólyag vagyok. Hidd el, nem jó a gyerekeimnek azt látni, hogy az apjukról így írnak egyesek

– sorolta. Hozzátette, vitatkozni lehet, de tiszteletben kell tartani a másikat.

A hallgató felhívta arra a figyelmet, hogy vannak olyan magyar állampolgárok, akiknek nehezebb az élete azért, mert ilyen a kormány kommunikációja. „Ha valaki kimegy egy Pride-ra, akkor nem az lesz, amit mond a kormány, hanem egy ember, aki gyakorolja a jogát” – mondta. Hankó erre visszakérdezett, hogy a kérdező szerint mi a Pride. „Hát egy büszkeségmenet. A Pride-ra nemcsak az megy ki, aki meleg, akinek más a szexualitása, hanem aki büszke bármire. Természetesen többségében olyanok mennek ki, akiknek más a szexualitása. Ez nem egy politikai kérdés, az a gond” – válaszolt a hallgató.

Hankó szerint ez valóban nem politikai kérdés, de nem is tartozik mindenkire.

Azt gondolom, az, hogy kinek milyen orientációja van, milyen vallási vagy más egyéb meggyőződése, az őrá, a környezetére és a barátaira tartozik ebben a kérdésben. Nem jó, hogy ez a kérdés így eszkalálódott

– mondta.

A teljes fórumot itt lehet visszanézni: