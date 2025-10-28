mac demarcobudapest parkkoncertguitar
Kultúra

A Budapest Parkban lép fel jövőre új lemezével Mac DeMarco

Live Nation
admin Vincze Miklós
2025. 10. 28. 12:25
Live Nation
Nyolc évvel ezelőtt, a Sziget miatt már járt Magyarországon, most azonban új albummal tér vissza.

Mac DeMarco, illetve az általa csak jizz-jazznek nevezett lo-fi zenéje érkező 2026. június 23-án a Budapest Parkba – olvasható a szervező Live Nation sajtóközleményében.

A Magyarországon utoljára 2017-ben, a Sziget Fesztiválonfeltűnő zenész augusztusban kiadott Guitar című új albumát hozza majd el, aminek eddigi koncertjei Európában is Amerikában is teltházasak voltak.

A 2024-ben, saját Los Angeles-i otthonában írt és rögzített lemez szinte kizárólag MacDe Marco munkája, hiszen a keverést, illetve a borítófotózást is maga oldotta meg, így csak a masterelést bízta másra.

A koncertre október 29-én 10 órától a regisztrált Live Nation-tagok válthatnak jegyet, a teljes körű értékesítés pedig két nappal később, 31-én indul.

