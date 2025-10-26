Kedves mozaikokkal teli mosdókagylók készülnek egy kis japán üzemben

Az apró japán kisváros, Kasahara egyik üzlethelyiségében lapul a Sazendo nevű bolt és műhely, aminek tulajdonosa az autóipari munkáját elhagyva úgy döntött, inkább a kreatív mozaikokal töltene meg mosdókagylókat.

A váltás hatalmas siker lett, a bolt az Instagramon ugyanis közel 45 ezer követőt gyűjtött össze, vásárlói pedig szinte egymásnak adják a kilincset.

A kis műhelyben jól láthatóan nincs lehetetlen, legyen szó mókusos erdei csendéletről, macskás éjszakai képről, vagy egy kacsás kompozícióról.

Az egy fürdőszobát vagy konyhát azonnal feldobni képes elemek persze nem olcsók: egy kisebb, egyszerűbb mintázatú mosdókagyló negyedmillió forint körüli jenért elérhető, a bonyolultabb és egyedibb darabokért pedig ennél jóval magasabb összegeket kell kifizetni.