Brigitte Bardot keresetlen szavakkal cáfolta meg a haláláról szóló álhírt

Az elmúlt hetekben mi is hírt adtunk róla, hogy kórházba került a legendás francia színésznő, modell és énekesnő, Brigitte Bardot. Három hétig kezelték Toulonban, nem részletezett betegség miatt meg is műtötték, a hírek pedig arról szóltak, hogy aggasztó az állapota, de aztán hazatérhetett Saint Tropez-i otthonába.

Ezt követően kezdett terjedni a közösségi médiában az álhír, hogy a színésznő meghalt. A Daily Mail szerint ennek forrása a 27 éves francia influenszer, Aqababe – polgári nevén Aniss Zitouni – volt, aki egy később törölt posztjában arról írt, hogy exkluzív információi szerint meghalt Briggite Bardot.

A színésznő ezt követően maga cáfolta halálhírét, a véleményét sem különösebben titkolva annak terjesztőiről:

Nem tudom, ki az az idióta, aki elindította ezt az álhírt a halálomról, de tudjátok, jól vagyok, és eszem ágában sincs búcsút inteni. Akinek van füle, hallja meg

– írta az X-en, a brit lapnak pedig szóvivője is megerősítette, hogy „Madame Bardot hazatért, és most pihen. Jól van.”

