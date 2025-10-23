Kultúra

Brigitte Bardot keresetlen szavakkal cáfolta meg a haláláról szóló álhírt

Eric Feferberg / AFP
Brigitte Bardot 2007-ben
24.hu
2025. 10. 23. 10:02
Eric Feferberg / AFP
Brigitte Bardot 2007-ben
A 91 éves színésznő megjárta a kórházat, de már jól van.

Az elmúlt hetekben mi is hírt adtunk róla, hogy kórházba került a legendás francia színésznő, modell és énekesnő, Brigitte Bardot. Három hétig kezelték Toulonban, nem részletezett betegség miatt meg is műtötték, a hírek pedig arról szóltak, hogy aggasztó az állapota, de aztán hazatérhetett Saint Tropez-i otthonába.

Ezt követően kezdett terjedni a közösségi médiában az álhír, hogy a színésznő meghalt. A Daily Mail szerint ennek forrása a 27 éves francia influenszer, Aqababe – polgári nevén Aniss Zitouni – volt, aki egy később törölt posztjában arról írt, hogy exkluzív információi szerint meghalt Briggite Bardot.

A színésznő ezt követően maga cáfolta halálhírét, a véleményét sem különösebben titkolva annak terjesztőiről:

Nem tudom, ki az az idióta, aki elindította ezt az álhírt a halálomról, de tudjátok, jól vagyok, és eszem ágában sincs búcsút inteni. Akinek van füle, hallja meg

– írta az X-en, a brit lapnak pedig szóvivője is megerősítette, hogy „Madame Bardot hazatért, és most pihen. Jól van.”

A színésznő pályafutását bemutató galériánkat itt találják:

6 fotó

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A korábbi világbajnok csalással vádolta a 29 éves nagymestert halála előtt, a sakkszövetség vizsgálatot indít
Amerika szankciókat vetett ki az oroszokra
Karácsony a Tiszát vádolja a Sziget megmentésének újabb elbukásával, Magyar szerint más a felelős
444: Megszökött a börtön elől Fürst György
Kutyapártos aktivistákat vittek be a rendőrök, Varga Judit üzent
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik