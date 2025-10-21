Michael Fassbenderrel a főszerepben készül sorozat a Kennedykről

A Kennedy családról készít sorozatot a Netflix, és már az egyik főszereplő is megvan: Michael Fassbender alakítja majd John. F. Kennedy egykori amerikai elnök édesapját, a Kennedy-klán fejét, Joe Kennedyt.

Az egyelőre tömören csak Kennedy címre hallgató sorozat Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956 című könyvén alapul, és a hivatalos közlemény szerint a „Kennedy család győzelmeit és tragédiáit mutatja be”. A sorozat forgatókönyvírója szintén Logevall lesz, a showrunner Sam Shaw (Masters of Sex), a rendező pedig nem más, mint a dán Thomas Vinterberg. A premierdátum még nem ismert, csupán annyi, hogy nyolc epizódban dolgozzák majd fel a történetet.

Az idősebb Kennedy az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb üzletembere volt, aki három fiát is eltemette, nem véletlenül emlegetik gyakran a kontextusában a Kennedy-átkot. Négy fiából három még az ő élete alatt halt tragikus halált: Joseph, az elsőszülött 1944-ben a háborúban, két politikus fia közül az 1961-ben elnökké választott John 1963-ban, Robert pedig 1968-ban vált gyilkosság áldozatává.