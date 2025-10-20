Filléres vércukorszint-mérővel törték fel a kódzárakat az első Kaptár-filmben

A Resident Evil (A Kaptár) című konzoljátékból kinőtt horror-franchise az elmúlt bő húsz évben néhány évente megrázta a világ mozijait, hiszen a 2002-es első epizódot öt folytatás, illetve egy teljes reboot (A kaptár – Raccoon City visszavár, 2021) követte.

Az első hat film – ezek egyikéről kritikát is írtunk – lényegében véve ugyanazzal a stábbal készült, hiszen a rendezői székben minden esetben Paul W. S. Anderson ült, a főszerepet pedig a 2009-ben általa feleségül vett Milla Jovovich kapta. A Védernyő Vállalat egy tudósa által titokban elkészített vírust ért baleset hatásait bemutató epizódok tele voltak látványos jelenetekkel, a jól láthatóan nem filléres költségvetés azonban nem jelentette azt, hogy a kellékesek ne használtak volna meglepő, vagy épp nagyon nem oda illő tárgyakat.

Ennek legkitűnőbb példája rendszeresen újra és újra felbukkan a különböző filmes fórumokon, hiszen egy stábtag úgy gondolta, hogy a számzárak feltörésére egy pofonegyszerű digitális vércukorszint-mérő lenne az ideális megoldás.

Az apró tárgyra mindössze egy plusz antennát erősítettek, a gyártó cég logóját pedig egy egyszerű mintával helyettesítették.

A mérőt egy kicsit más arccal ugyan, de ma is gyártják: a magyar gyógyszertárakban, illetve webshopokban legtöbbször 5-6 ezer forintot kérnek érte.