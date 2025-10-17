Október 9-én derült ki, hogy idén Krasznahorkai László nyerte el az irodalmi Nobel-díjat, ezzel Kertész Imre után a második magyar író lett a díj történetében. Alig egy héttel a bejelentés után, október 15-én nyitott meg a könyvkereskedelem és a könyvkultúra egyik legfontosabb eseménye, a Frankfurti Könyvvásár – sokakat érdekelt hát, hogyan utal majd a hírre Magyarország hivatalos standja.

Míg magára a könyvvásárra egy hatalmas Krasznahorkai-plakát mellett lehet bejutni, az író német és olasz kiadója pedig nagyméretű leporellókkal számolt be a friss Nobel-díjról, sőt, előbbi még kitűzőkkel és képeslapokkal is készült, addig

a magyar standon csupán egy A4-es papírlap és két, Krasznahorkai-kötetekkel gyéren berendezett polc árulkodott a történelmi pillanatról.

A Demeter Szilárd elnökségével működő Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) által vitt standon a Libri irodalmi díja nagyobb felületet kapott, mint friss Nobel-díjasunk.

Ennek hátterében a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnöke, Gál Katalin szerint egyszerűen „forráshiány, felkészületlenség, fantáziátlanság és túlbürokrácia” állhatott. Erre a Nobel-díjra jó ideje lehetett számítani – a fogadóirodák is esélyesnek jelölték –, de még ha kihirdetést követően lépnek akcióba a szervezők, akkor is bőven többet ki lehetett volna hozni a standból.

Úgy festett ez a stand, mint egy kis könyvesbolt belseje, ahol össze-vissza rakosgatnak a polcokra ezt meg azt. Hiányzott a koncepció és az emelkedettség, ilyenformán inkább a magyar valóságot tükrözte, mint a magyar könyvszakmát és annak nagyszerűségét

– fogalmazott lapunknak.

Alább egy olvasónk felvételei láthatók a standról: