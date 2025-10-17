frankfurti könyvvásárgál katalinkrasznahorkai lászlómkke
„Forráshiány, felkészületlenség, fantáziátlanság” – miért csak egy A4-es lap jutott Krasznahorkai Nobelének Frankfurtban?

Christopher Neundorf / EPA / MTI
A 77. Frankfurti Nemzetközi Könyvvásár a Messe rendezvényközpontban 2025. október 15-én.
admin Varga Zsuzsa
2025. 10. 17. 14:42
„Inkább a magyar valóságot tükrözte, mint a hazai könyvszakmát és annak nagyszerűségét” – mondta el lapunknak a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke, Gál Katalin, miután kiderült, hogy a Frankfurti Könyvvásár magyar standján mindössze egy A4-es lapot és két gyéren rendezett polcot szántak a Nobel-díjat nyert Krasznahorkai László bemutatására. Hogyan kellett volna csinálni, és mi a jelentősége egy könyvvásáron felállított standnak?

Október 9-én derült ki, hogy idén Krasznahorkai László nyerte el az irodalmi Nobel-díjat, ezzel Kertész Imre után a második magyar író lett a díj történetében. Alig egy héttel a bejelentés után, október 15-én nyitott meg a könyvkereskedelem és a könyvkultúra egyik legfontosabb eseménye, a Frankfurti Könyvvásár – sokakat érdekelt hát, hogyan utal majd a hírre Magyarország hivatalos standja.

Míg magára a könyvvásárra egy hatalmas Krasznahorkai-plakát mellett lehet bejutni, az író német és olasz kiadója pedig nagyméretű leporellókkal számolt be a friss Nobel-díjról, sőt, előbbi még kitűzőkkel és képeslapokkal is készült, addig

a magyar standon csupán egy A4-es papírlap és két, Krasznahorkai-kötetekkel gyéren berendezett polc árulkodott a történelmi pillanatról.

A Demeter Szilárd elnökségével működő Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) által vitt standon a Libri irodalmi díja nagyobb felületet kapott, mint friss Nobel-díjasunk.

Ennek hátterében a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnöke, Gál Katalin szerint egyszerűen „forráshiány, felkészületlenség, fantáziátlanság és túlbürokrácia” állhatott. Erre a Nobel-díjra jó ideje lehetett számítani – a fogadóirodák is esélyesnek jelölték –, de még ha kihirdetést követően lépnek akcióba a szervezők, akkor is bőven többet ki lehetett volna hozni a standból.

Úgy festett ez a stand, mint egy kis könyvesbolt belseje, ahol össze-vissza rakosgatnak a polcokra ezt meg azt. Hiányzott a koncepció és az emelkedettség, ilyenformán inkább a magyar valóságot tükrözte, mint a magyar könyvszakmát és annak nagyszerűségét

– fogalmazott lapunknak.

Alább egy olvasónk felvételei láthatók a standról:

