Madrid és Granada között lába kélt egy apró Picasso-festménynek

Szállítás közben eltűnt egy csaknem 235 millió forintot érő Picasso-festmény Spanyolországban, nyomozást indított a rendőrség – írja a Guardian.

Pblo Picasso 1919-ben készült, Csendélet gitárral című alkotása egy spanyol magángyűjtő tulajdonában van, és október 3-án kellett volna megérkeznie Madridból a CajaGranada alapítvány csendéleteket bemutató kiállítására. A galéria közlése szerint a festményt szállító teherautó aznap délelőtt meg is érkezett, az apró, 12,7 cm x 9,8 cm méretű kép azonban nem volt rajta. A rakományt kipakolták, és ellenőrizték (bár volt néhány számozatlan csomag, ami ezt megnehezítette), ezután a fuvarosok távoztak. A galéria munkatársai csak hétfőn csomagolták ki a műalkotásokat, amik addig, a hétvégén végig videómegfigyelés alatt voltak, ekkor derült fény a hiányra.

Spanyol sajtóértesülések szerint a furgon valószínűleg Granada közelében töltötte az éjszakát, míg két utasa felváltva őrizte az értékes rakományt.

A rendőrség nyomozást indított, de egyelőre nem tudni, hogy valóban ellopták-e a képet.

Nem ez lenne az első eset, hogy Picasso-képet lopnak, a festő hírneve és a képei értéke miatt újra és újra műkincslopások célpontjává válik. 2007 februárjában például két, összesen 50 millió euró értékű Picasso-festményt loptak el a művész unokájának párizsi otthonából, két évvel később pedig egy több mint 8 millió euró értékű Picasso-vázlatfüzetet emeltek el a művésznek szentelt párizsi múzeumból.