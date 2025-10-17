Keanu Reeves végre megkapta az őt megillető szárnyakat

Aziz Ansarit leginkább a Városfejlesztési osztály Tom Haverfordjaként ismerhetjük, ám oly sok pályatársához hasonlóan több vasat tart a tűzben: a színészet mellett standuposként turnézik, forgatókönyvet ír – két Emmyt is kapott a Majdnem elég jó című sorozatért – most pedig rendezőként is bemutatkozott. A Jó szerencsének ráadásul a forgatókönyvét is ő írta, és a főszerepet is magára osztotta, ami komoly vállalás így az első filmjében.

Közvetve Bill Murray is tehet róla, hogy a Jó szerencse lett Ansari első filmje. Rendezői debütálásának ugyanis a Being Mortal című adaptációt szánta, amely egy sebész által írt, többek közt az életvégi ellátást is feldolgozó sikerköny volt, Ansari ezt adaptálta volna komédia formájában. A stáb szintén több mint ígéretes volt: Murray mellett Seth Rogan és Keke Palmer is a főszereplők közt voltak, a forgatás pedig el is kezdődött 2022 márciusában a koronavírus-járvány kellős közepén. Hiába tűnt rendkívül szerencsés csillagzat alatt születő rendezői debütálásnak, egy nem kívánatos csók tiporta porba mindezt: Murray a vádak szerint a forgatáson leteperte az egyik kolléganőjét és megcsókolta, aki panaszt tett, a filmet gyártó Disney pedig azonnal leállította a forgatást, ami nem is indult újra. Murray ezt követően azt nyilatkozta, nem múlik el nap, hogy ne gondoljon a történtekre. Ansarinak nem volt túl nagy szerencséje, a rendezői debütálás három évet csúszott, Palmer és Reeves maradt, Murrayt pedig olyan emberre cserélte, akire ebben az univerzumban még nem volt panasz: Keanu Reevesre.