Keanu Reeves végre megkapta az őt megillető szárnyakat

Eddy Chen / Lionsgate
admin Polák Zsóka
2025. 10. 17. 19:04
Eddy Chen / Lionsgate
Ha valakiről el lehet mondani, hogy egyöntetűen az emberek kedvence, az Keanu Reeves. Most Aziz Ansari szó szerint angyalt csinált belőle rendezői debütálásában, csak épp ezen túl nem igazán tud a középszernél többet mondani. A Jó szerencsére azonban így sem lehet igazán haragudni, egy ártalmatlan, nevetgélős komédia lett, amiben az angyalként szerencsétlenkedő főszereplő viszi a prímet. Kritika.

Aziz Ansarit leginkább a Városfejlesztési osztály Tom Haverfordjaként ismerhetjük, ám oly sok pályatársához hasonlóan több vasat tart a tűzben: a színészet mellett standuposként turnézik, forgatókönyvet ír – két Emmyt is kapott a Majdnem elég jó című sorozatért – most pedig rendezőként is bemutatkozott. A Jó szerencsének ráadásul a forgatókönyvét is ő írta, és a főszerepet is magára osztotta, ami komoly vállalás így az első filmjében.

Közvetve Bill Murray is tehet róla, hogy a Jó szerencse lett Ansari első filmje. Rendezői debütálásának ugyanis a Being Mortal című adaptációt szánta, amely egy sebész által írt, többek közt az életvégi ellátást is feldolgozó sikerköny volt, Ansari ezt adaptálta volna komédia formájában. A stáb szintén több mint ígéretes volt: Murray mellett Seth Rogan és Keke Palmer is a főszereplők közt voltak, a forgatás pedig el is kezdődött 2022 márciusában a koronavírus-járvány kellős közepén. Hiába tűnt rendkívül szerencsés csillagzat alatt születő rendezői debütálásnak, egy nem kívánatos csók tiporta porba mindezt: Murray a vádak szerint a forgatáson leteperte az egyik kolléganőjét és megcsókolta, aki panaszt tett, a filmet gyártó Disney pedig azonnal leállította a forgatást, ami nem is indult újra. Murray ezt követően azt nyilatkozta, nem múlik el nap, hogy ne gondoljon a történtekre. Ansarinak nem volt túl nagy szerencséje, a rendezői debütálás három évet csúszott, Palmer és Reeves maradt, Murrayt pedig olyan emberre cserélte, akire ebben az univerzumban még nem volt panasz: Keanu Reevesre.

