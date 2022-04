Egy Bill Murray elleni panasz miatt függesztették fel Aziz Ansari filmjének forgatását

Az ügy részletei egyelőre nem ismertek.

A négy évvel ezelőtt szexuális zaklatással vádolt Aziz Ansari nagy visszatérésének szánt Being Mortal – amiben az nem csak rendezőként, de forgatókönyvíróként és színészként is bizonyítani akar – gyártása körül hirtelen viharfelhők gyűltek, hiszen a márciusban indult, most már a felénél járó forgatásokat egyik napról a másikra le kellett állítani.

Az ok egy Bill Murray ellen

a múlt hét folyamán beérkezett hivatalos panasz volt, amit a produkciós cég elég súlyosnak ítélt ahhoz, hogy néhány napra feltétlenül leállítsa a munkákat.

A Golden Globe-díjas színésznek nem ez az első hasonló ügye – a Szellemirtók forgatásán Lucy Liu nyújtott be panaszt ellene, hiszen a férfi egy újraírt jelenetben inzultálta őt, 1991-ben, az Isten nem ver Bobbal forgatásán pedig Murray úgy összeveszett a másik főszerepet játszó Richard Dreyfusszal, hogy fejbe dobta egy hamutartóval, majd többször is megpróbálta megütni.

A témában elérhető információkat összegyűjtő Collider szerint az is bizonytalanná vált, hogy Murray-t másik színésszel kell-e helyettesíteni. Amennyiben ez bekövetkezik, úgy a film 2023-ra tervezett premierje akár hosszú hónapokkal is csúszhat.