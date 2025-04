Bill Murray elmondta, mit csinált egyik kolléganőjével, ami miatt leállították filmjük forgatási munkálatait

A New York Timesnak adott interjút Bill Murray, aki felidézte, pontosan mi történt a Being Mortal című film forgatásán, ami miatt később le kellett állítani a forgatási munkákat. 2022-ben arról lehetett olvasni, hogy Murray állítólag leteperte egyik kolléganőjét, majd megcsókolta – ezért a nő pedig panaszt nyújtott be.

Nem telik el túl sok nap vagy hét anélkül, hogy ne gondolnék arra, ami Being Mortal forgatásán történt. A covid idején jártunk, mind maszkot viseltünk, ott ragadtunk a szobában, ahol ezt az őrült jelenetet hallgatuk, és fogalmam sincs, hogy mi miatt tettem azt, amit. Korábban is csináltam már hasonlót, azt gondoltam vicces, és vicces is volt. Maszk volt rajtam, és adtam a nőnek egy csókot, akin szintén maszk volt. Nem ért össze a szánk. És teszem hozzá: nem egy vadidegen volt.

Azt mondja, a Disney HR-részlege azonnal leállította a munkálatokat, ám nem közölték vele, pontosan mit szabad és mit nem szabad egy forgatáson. Murray szerint pedig azt sem tisztázták, miben hibázott.

Hogy tanult-e valamit az esetből, így felelt: