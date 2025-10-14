Európa-szerte megszűnnek az MTV csatornái

A Paramount Global bejelentette, hogy 44 év után öt MTV-csatorna sugárzását is leállítja Európában 2025. december 31-ével – számol be róla az Euronews. Az üzleti döntés végleges, és az MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV és az MTV Live adásait érinti.

A csatornák először az Egyesült Királyság és Írország, majd Franciaország, Németország, Ausztria, Lengyelország és Magyarország kínálatából fognak eltűnni. Pénzügyi okok húzódnak a döntés hátterében, ugyanis a Paramount jelenlegi prioritása, hogy jelentősen csökkentse a költségeit még a Skydance Mediával való összeolvadása előtt.

Nem meglepő, hogy a megszűnésben az emberek médiafogyasztási szokásainak változása is meghatározó tényező volt. Az emberek figyelme az utóbbi években drámai mértékekben fordult a tévéről az internet és a digitális tartalmak felé, ez pedig a zenekedvelőkre hatványozottan érvényes.

Az MTV 1987-ben kezdte meg az európai sugárzását, először kizárólag zenei műsorokkal, majd később bővítette a kínálatát különféle saját gyártású reality- és más jellegű sorozataival. Nem kétség, hogy a csatornának meghatározó szerep jutott a popkultúra formálásában – Michael Jackson Thriller videoklipje is itt debütált.