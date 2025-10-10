Patti Smith Krasznahorkairól: Most ez a szerény, lassú léptekkel haladó farkas Nobel-díjas

Patti Smith is gratulált Krasznahorkai Lászlónak a frissen elnyert Nobel-díjához, Instagramon osztott meg egy képet 2021-ből, amikor Velencében közösen kávéztak az íróval.

Smith korábban több alkalommal is kifejezte már Krasznahorkai és munkássága iránti szeretetét, tavaly decemberben például ő olvasott fel az író Herscht 07769 című regényének New York-i könyvbemutatóján.

Most szabadvers-formátumban gratulált, felidézve a velencei találkozást:

Ez egy

kávézás

Krasznahorkai Lászlóval

Velencében, 2021-ben. Most

ez a szerény, lassú léptekkel haladó

farkas Nobel-díjas.

Nemes választás a Nobel-bizottságtól.

Emeljük poharunkat

tiszteletére! Fekete kávé és az ő

gyengéd, csintalan mosolya.

Gratulálok!!!!

– írta.

Maga Krasznahorkai a Nobel-díj honlapjának adott interjúban úgy fogalmazott, legnagyobb inspirációja a keserűség. „Nagyon szomorú vagyok, ha a világ jelenlegi állapotára gondolok” – mondta.

