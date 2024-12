Patti Smith olvasott fel Krasznahorkai László New York-i könyvbemutatóján

Szerdán mutatták be New Yorkban Krasznahorkai László Herscht 07769 című regényét. A bemutatón a nagy Krasznahorkai-rajongó hírében álló, punkzenészként és íróként egyaránt kultikus Patti Smith olvasott fel a regényből – szúrta ki a HVG.

Személyesen is szeretném megköszönni Patti Smith csodálatos felolvasását a kedd esti könyvbemutatón! Ő nagyon sokunk számára egy olyan láng, mely soha nem fog kialudni. Barátsága különleges megtiszteltetés

– írja Krasznahorkai a Facebookon magyarul és angolul is.

Azt már eddig is lehetett tudni, hogy Smith szereti Krasznahorkai László könyveit: három éve például például egy kávézóban, Velencében futottak össze:

Egy kávé barátommal, Krasznahorkai Lászlóval, a Sátántangó és Az ellenállás melankóliája nagyszerű magyar szerzőjével. Pár inspiráló órát tölthettünk együtt Velencében. Kávé, víz és beszélgetés, valamint egy könyv ajándékba, amit ma este elolvasok

– írta akkor az Instagramon Smith, megosztva egy képet a mosolygó Krasznahorkairól, és Az utolsó farkas címen futó angol nyelvű novelláskötetéről is, amit tőle kapott.

Krasznahorkai regényének apropóján kollégánk még 2021-ben készített interjút az íróval.

A New York-i eseményről az alábbi felvétel is megtekinthető, itt a brit író, Hari Kunzru beszélgetett Krasznahorkaival, felmerült többek között Orbán és Trump barátsága is:

Az énekes-költővel is beszélgettünk korábban, interjúnk alább olvasható.