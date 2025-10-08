Hatalmas nevek merültek fel a Szemtől szemben folytatása körül

A közönség – és úgy tűnik, a filmipar – nagy örömére három évtized után jön a Szemtől szemben 2, természetesen ezúttal is Michael Mann rendezésében. Az eredeti, klasszikussá vált 1995-ös gengszterthriller regényfolytatása már 2022-ben megjelent, azonban az abból készülő adaptációról még csak most zajlanak a tárgyalások – írja a The Hollywood Reporter. Az eredeti, hazánkban is nagy sikernek örvendő krimi nem kisebb neveket sorakoztatott fel, mint Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Ashley Judd, vagy Natalie Portman.

A folytatás mindenképp nagyszabású produkciónak ígérkezik, ami párhuzamosan, több idősíkon egyszerre meséli el az 1995-ös történet előzményeit és folytatását. Felbukkan benne a De Niro által játszott profi tolvaj, Neil McCauley fiatalkora, de azt is láthatjuk majd, mi történt a Kilmer által alakított Chris Shiherlis-szel a nagy rablás után. A folytatásban feltűnik egy új főgonosz is a gyilkos és erőszaktevő Otis Wardell személyében.

Ugyan a konkrét szereposztás még bőven várat magára és egy tehetség sem írt még alá szerződést, máris felmerült jó pár nagy név a produkció körül. Olyan A-listásokat említenek a filmhez köthetően, mint Leonardo DiCaprio, Austin Butler, Adam Driver és Bradley Cooper.

Több forrás is megerősítette a The Hollywood Reporternek, hogy Mann és a Warner Bros. hosszas egyezkedésen vannak túl az új produkció költségvetését illetően. A rendező eredeti javaslata szerint 230 millió dolláros büdzsével készítette volna el a folytatást, amit később hajlandó volt visszavenni 170 millióra. Bizonyos források szerint Warner eredetileg 140 millió dollárnál szabta meg a felső limitet, ám ezt készek voltak megtoldani még 10 millióval, amennyiben Mann vállalja egy harmadik rész elkészítését is, ám ez egyelőre meg nem erősített információ. A stúdió végül túl rizikósnak ítélte a projektet, ezért az jelenleg szabad préda.

Mann híres róla, hogy rendszerint túllépi a forgatásaira kiszabott keretet, így a legnagyobb nevek is csak óvatosan mernek hozzányúlni a Szemtől szembe folytatásához. Nem csoda, hisz könyv alapján meglehetősen költséges produkcióról beszélünk, ami nemcsak több idősíkon mozog, de megannyi különböző helyszínen is játszódik Chicagotól Dél-Amerikáig – és akkor még nem is beszéltünk a már most illusztrisnak jósolt szereposztásról, amihez maga a rendező ragaszkodik.

Belsős információk szerint olyan stúdiók tárgyalnak jelenleg a megvalósításról, mint a Paramount és a Sony. Ugyan az ikonikus krimi folytatása valóban kockázatos vállalás, senki nem szeretne lecsúszni egy potenciális klasszikus születéséről.