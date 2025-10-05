Máris rekordot döntött Taylor Swift legújabb albuma

Október 3-án, pénteken jelent meg Taylor Swift 12. albuma (ha nem számoljuk a Taylor’s Version alcímű újrakiadásokat), a The Life of a Showgirl, ami már az első napon megdöntötte az énekesnő eddigi összes első heti eladási rekordját, nem mellesleg a Lumine nevű cég által 1991-ben bevezetett értékesítéskövető rendszer megjelenése óta a második legjobb heti eladási eredményt produkálta – írja a Billboard.

Az új lemezből egyetlen nap alatt 2,7 millió példány (digitális és fizikai) kelt el világszerte, de ebbe természetesen beleszámítanak az előrendelések is. Ezzel a számmal Swift túlszárnyalata a legutóbbi albumával (The Tortured Poets Department – 2,61 millió) felállított első hetes rekordját, és nem kizárt, hogy a következő napokban lekörözi Adele korábban megdönthetetlennek tűnő 2015-ös eredményét. Tíz évvel ezelőtt a 25 című lemezből egyetlen hét leforgása alatt közel 3,4 millió példányt értékesítettek, és van rá esély, hogy Swift albuma ezt beéri október 10-ig.

Érdekesség továbbá, hogy a 2,7 millió eladott albumból 1,2 millió példány bakelit volt, ami hatalmas ugrás Swift legutóbbi lemezéhez képest, hiszen abból csak 859 000 analóg példányt értékesítettek. Ez a szám persze úgy jött össze, hogy az album nyolc különböző változatban jelent meg bakeliten, és szinte biztos, hogy akadtak olyan rajongók, akik több verziót is beszereztek a The Life of a Showgirl-ből.

És ha ez még nem lenne elég, az énekesnő a mozikban is tarolt: az új lemez megjelenésével párhuzamosan bemutatott, mindössze három napig vetített Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl című alkotás csak október 3-án 15,8 millió dollárt termelt a mozipénztáraknál