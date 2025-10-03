Beethoven, Mozart és Wagner is életre kelt az Operaház kedvéért

Az elmúlt hónapokban hirtelen egyre nagyobb szerephez jutott a mesterséges intelligencia: a magyar kormány, Hollywood, a biológusok, illetve a teljes tudományos világ is egyre intenzívebben kezdte el kihasználni a lehetőségeit, sőt sokan napi szinten bonyolódnak bonyolult beszélgetésekbe a ChatGPT-vel.

A sort most a Magyar Állami Operaház folytatja, amely a 2025/2026-os évad egy reklámját készítette el az egyik platform segítségével: a rövid anyagban Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart és Richard Wagner egy-egy pohár pezsgővel a kezében mesél arról, hogy miként is kapcsolódnak a magyarokhoz.

Az anyagban Beethoven többek közt arról beszél, hogy koncertezett Magyarországon, sőt udvarolt is egy nőnek, Wagner pedig hozzáteszi: neki az apósa magyar, „egy bizonyos Liszt”, akivel Pest-Budán muzsikáltak is együtt.

A teljes anyag itt látható: