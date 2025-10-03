beethovenludwig van beethovenmagyar állami operaházmozart
Kultúra

Beethoven, Mozart és Wagner is életre kelt az Operaház kedvéért

Magyar Állami Operaház
admin Vincze Miklós
2025. 10. 03. 09:26
Magyar Állami Operaház
A mesterséges intelligenciának köszönhetően meséltek a magyarokkal való kapcsolatukról.

Az elmúlt hónapokban hirtelen egyre nagyobb szerephez jutott a mesterséges intelligencia: a magyar kormány, Hollywood, a biológusok, illetve a teljes tudományos világ is egyre intenzívebben kezdte el kihasználni a lehetőségeit, sőt sokan napi szinten bonyolódnak bonyolult beszélgetésekbe a ChatGPT-vel.

A sort most a Magyar Állami Operaház folytatja, amely a 2025/2026-os évad egy reklámját készítette el az egyik platform segítségével: a rövid anyagban Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart és Richard Wagner egy-egy pohár pezsgővel a kezében mesél arról, hogy miként is kapcsolódnak a magyarokhoz.

Az anyagban Beethoven többek közt arról beszél, hogy koncertezett Magyarországon, sőt udvarolt is egy nőnek, Wagner pedig hozzáteszi: neki az apósa magyar, „egy bizonyos Liszt”, akivel Pest-Budán muzsikáltak is együtt.

A teljes anyag itt látható:

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán és Putyin is tapsolna, ha a cseh választás után két szlovák kormányfő lenne az unióban
Münchenben drónokat észleltek, lezárták a repülőteret éjszaka
Putyin: Ha a magyarok magyarok akarnak maradni, akkor támogassák Orbán Viktort
Juhász Péter forrása elmondta „Zsolt bácsi” teljes nevét, de a volt politikusból „kínzások árán is nehéz lesz kiszedni”, mi hangzott el
50 leggazdagabb magyar: váratlan helycsere a második helyen
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik