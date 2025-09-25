Elárverezik a gitárt, amit az Oasis feloszlásának estéjén tört szét dühében Liam Gallagher

Egy veszekedés a backstage-ben, egy dühből szétvert gitár és egy bejelentés a feloszlásról – így ért véget az Oasis pályafutása 2009-ben. Ugyan ma már megbékültek egymással a Gallagher fivérek, sokakban élénken él a zenekar cseppet sem konfliktusoktól mentes megszűnése. Most pedig ennek az estének a mementóját, Liam Gallagher szétzúzott, piros Gibson ES-355-t bocsátják árverésre a The Guardian értesülései szerint.

Már hónapokkal az ominózus este előtt érezhető volt, hogy közeleg a zenekar vége, miután a két testvér már hónapok óta egymást szapulta a nyilvánosság előtt. Akkor jó ideje nem voltak már beszélőviszonyban, sőt, minden koncertre külön kocsival érkeztek, hogy a lehető legkevesebb időt kelljen egy légtérben tölteniük. Végül a zenekarnak egy közvetlenül színpadra lépés előtt kirobbant veszekedés adta fel az utolsó kenetet a 2009-es Rock en Seine fesztiválon Párizsban. Ezen az estén verte szét dühében Liam Gallagher azt a bizonyos Gibsont testvére, Noel Gallagher elmondása szerint.

Globálisan szenzációszámba ment tehát, amikor a zenekar idén ismét összeállt turnézni és a rájuk irányuló figyelem úgy tűnik, nem lankad.

Becslések szerint az 1960-as években gyártott gitár akár 500 000 fontért is elmehet az árverésen, ahol a Wonderwall eredeti felvételében hallható akusztikus gitárral együtt kerül kalapács alá. Az aukció során a Gibson mellett olyan kulturális ereklyéket sorakoztatnak fel, mint például John Lennon egyik ikonikus, kerek napszemüvege, valamint a Smooth Criminal videoklipjében Michael Jackson által viselt fehér kalap.