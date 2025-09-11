charlie kirkmerényletsouth parkcomedy central
Kultúra

A Comedy Central levette műsoráról a Charlie Kirköt parodizáló South Park-epizódot

2025. 09. 11. 12:00

Az amerikai Comedy Central levette műsoráról az epizódot, amelyben Eric Cartman Charlie Kirköt parodizálja, miután a konzervatív aktivistát szerdán a Utah Valley Egyetem kampuszán tartott rendezvényen meglőtték, és belehalt sérüléseibe – szúrta ki a Telex.

Az említett epizód a 27. évad Got A Nut címet viselő 2. része, amelyben az egyik szereplő, Clyde elindít egy megosztó, szélsőjobboldali podcastot, illetve nyilvános vitákat szervez, ahol saját szexista, nacionalista véleményét hirdeti. Ez a jelenet egyértelmű utalás Kirkre, aki hasonló egyetemi vitákkal indította karrierjét, a későbbiekben pedig Cartman konkrétan őt utánozza egy vitán, sőt, a részben egy Charlie Kirk-díjátadóra is sor kerül.

Kirk az epizód kapcsán többször is elmondta, hogy büszke a szereplésére az általa egyébként eléggé szeretett South Parkban, és viccesnek találta a részt. Később az X- és Instagram-profilján is megosztotta azt a jelenetet a részből, melyben egy díjátadót szenteltek a személyének.

A Comedy szerda este adta volna le az eredetileg augusztus 6-án debütált epizód ismétlését, ezt azonban Kirk halálhíre után törölték, helyette az új évad első epizódja ment le újra. Az epizód továbbra is streamelhető a Paramount+ felületén, a Comedy Central egyelőre nem adott ki közleményt a műsorváltozásról, illetve arról, hogy leadják-e újra a jövőben az epizódot.

Charlie Kirkről és az ellene elkövetett szerdai merényletről itt írtunk bővebben.

