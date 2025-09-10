Rudolf Péter: Ragaszkodni kell a polgári tartáshoz

Szeptember 9-én mutatták be a Vígszínház 130. évadát. Az induló jubileumi előadássorozat kapcsán beszélt Rudolf Péter színházigazgató az Indexnek a színház szerepvállalásáról és a Vígszínház szellemiségéről.

Rudolf elmondta, a színház lényeges feladata, hogy jelenidejű tudjon maradni és reflektálni tudjon arra, ami körbeveszi – az új évad klasszikus darabjait is igyekeztek sajátjukra formálva újraalkotni. Kiemelte, a Vígszínház szellemiségéhez hűen ragaszkodniuk kell a polgári tartáshoz, amihez úgy látja, a mai korban tapasztalt indulatok fényében már bátorság kell.

Sok minden tapad a polgár szóhoz, de a legfontosabb, hogy megőrizzük a tartásunkat, az összetartásunkat, a kedélyünket

– mondta a színházigazgató, hozzátéve, ezt a színházon belül szerencsére módjukban áll megvalósítani.

A színháznak igazodási pontnak kell lennie, nem pedig igazodnia kell politikához és trendekhez, és közben mégis modernnek kell lennünk, ezért mindent megtettünk

– hangsúlyozta Rudolf.

A Vígszínház jubileumi évadának első bemutatója a @LL3t4rgIA című darab lesz ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében, szeptember 20-án. A színház további meglepetésekkel is készül a nézők számára, a Víg Napon, szeptember 14-én pedig a közönség ismét együtt ünnepelheti a színészekkel az évadkezdést.