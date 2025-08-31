filmtvsorozatajánlószeptemberoffice
Kultúra

Szeptemberben visszatér az Office és a Morning Show, de Bróker Marcsi történetét is megismerhetjük

24.hu
admin Polák Zsóka
2025. 08. 31. 15:01
24.hu
A nyári pangás után teljes erőbedobással indul a sorozatszezon szeptemberben: egy sor A-listás sztár érkezik új sorozattal. Ethan Hawke kissé őrült, kalapos újságírót alakít, Jessica Chastain terroristákra vadászik, Jude Law a torzonborz Jason Batemanre próbál vigyázni. De lesznek nagy visszatérők is: Gary Oldman mogorva kémvezérként, Jennifer Aniston kőkemény riporterként, Michael C. Hall Dexterként köszön be újra. Szeptemberi sorozatajánló.

The Paper (SkyShowtime)

Szeptember 4.

Aki már unja az Office újrapörgetését, az örülhet: a kultsorozat alkotói bővítik az Office-univerzumot, és újabb munkahelyre küldik be a forgatócsoportot. A scrantoni vállalat után sem távolodnak el túlzottan a papírvilágtól, ezúttal egy döglődő szerkesztőségbe látogat el a stáb, ahol épp önkéntes riporterekkel próbálják felpörgetni a bizniszt. Michael Scottot hiába várjuk, Steve Carell már az Office-ból is kiszállt idő előtt, megkapjuk helyette Domnhall Gleesont és Sabrina Impacciatorét. De van egy visszatérő: úgy fest, Oscar Martinez átigazolt a fiktív újsághoz.

A művelet (HBO)

Szeptember 7.

Az FBI rablók után nyomoz, Mark Ruffalo megpróbálja elkapni Tom Pelphrey-t, súlyos arcok keménykednek egymással – a leírást olvasva akciófilm vagy krimi is lehetne A művelet, az előzetes azonban sokkal inkább lélektani drámát ígér némi akciókörítéssel. Ezek alapján ugyanis úgy fest, nem az évszázad bűntényét ismerjük meg, hanem az embert a tolvaj és a nyomozó álcája mögött. Mindez nem is olyan meglepő, mivel az Easttowni rejtélyek írója, Brad Ingelsby áll a történet mögött.

A barátnő (Amazon Prime)

Szeptember 10.

Nem ritka, hogy akadnak súrlódások, ha egy férfi hazaviszi bemutatni új barátnőjét, a kedves mamának pedig aggályai vannak az új lánnyal kapcsolatban. Valami ilyesmi történik itt is: Daniel hazaviszi Cherryt, akiről úgy beszél, mint korábban még senkiről, anyja, Laura pedig elsőre le van nyűgözve tőle. Az új barátnő azonban egyre gyanúsabbá válik, Laura pedig lassan nem tudja eldönteni, hogy félelmei valósak, tényleg nem stimmel valami, vagy csak a paranoia játszik vele. A főszerepekben Robin Wright és Olivia Cooke látható.

Bróker Marcsi (RTL+)

Szeptember 11.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ketten haltak meg egy lakástűzben Budapesten
Paradicsomcsók, sárkányfesztivál és elfogyó gleccser a hét képein
Ezt a férfit lőtték agyon Horthy Miklós helyett
Komoly kártérítést kapott egy nő, mert a rendőrök kinevették a szexjátékait
Lázár János beültette a 81 éves nagybátyját a Nemzeti Ménesbirtok Zrt.-be
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik