The Paper (SkyShowtime)

Szeptember 4.

Aki már unja az Office újrapörgetését, az örülhet: a kultsorozat alkotói bővítik az Office-univerzumot, és újabb munkahelyre küldik be a forgatócsoportot. A scrantoni vállalat után sem távolodnak el túlzottan a papírvilágtól, ezúttal egy döglődő szerkesztőségbe látogat el a stáb, ahol épp önkéntes riporterekkel próbálják felpörgetni a bizniszt. Michael Scottot hiába várjuk, Steve Carell már az Office-ból is kiszállt idő előtt, megkapjuk helyette Domnhall Gleesont és Sabrina Impacciatorét. De van egy visszatérő: úgy fest, Oscar Martinez átigazolt a fiktív újsághoz.

A művelet (HBO)

Szeptember 7.

Az FBI rablók után nyomoz, Mark Ruffalo megpróbálja elkapni Tom Pelphrey-t, súlyos arcok keménykednek egymással – a leírást olvasva akciófilm vagy krimi is lehetne A művelet, az előzetes azonban sokkal inkább lélektani drámát ígér némi akciókörítéssel. Ezek alapján ugyanis úgy fest, nem az évszázad bűntényét ismerjük meg, hanem az embert a tolvaj és a nyomozó álcája mögött. Mindez nem is olyan meglepő, mivel az Easttowni rejtélyek írója, Brad Ingelsby áll a történet mögött.

A barátnő (Amazon Prime)

Szeptember 10.

Nem ritka, hogy akadnak súrlódások, ha egy férfi hazaviszi bemutatni új barátnőjét, a kedves mamának pedig aggályai vannak az új lánnyal kapcsolatban. Valami ilyesmi történik itt is: Daniel hazaviszi Cherryt, akiről úgy beszél, mint korábban még senkiről, anyja, Laura pedig elsőre le van nyűgözve tőle. Az új barátnő azonban egyre gyanúsabbá válik, Laura pedig lassan nem tudja eldönteni, hogy félelmei valósak, tényleg nem stimmel valami, vagy csak a paranoia játszik vele. A főszerepekben Robin Wright és Olivia Cooke látható.

Bróker Marcsi (RTL+)

Szeptember 11.