Törölték a Kneecap amerikai turnéját

Teljes amerikai turnéját lemondta a Kneecap, mivel a zenekar egyik tagja ismét bíróság elé áll terrorizmus vádjával.

A Mo Chara művésznéven rappelő Liam Óg Ó hAnnaidh ellen azért emeltek vádat, mert a 2024. novemberi londoni koncertjükön az Irán által támogatott, betiltott libanoni militáns csoport, a Hezbollah zászlaját lengette. A zenész következő meghallgatása szeptember 26-án lesz, valószínűsíthetően ekkor döntenek arról, hogy vádat emelnek-e ellene vagy sem. Mo Chara következetesen tagadja a vádakat hangsúlyozva, hogy sosem támogatott terrorszervezeteket. Az amerikai turné október elsején kezdődött volna New Yorkban, a zenekar úgy döntött, hogy a tárgyalás miatt törli a turnét.

A londoni bírósági tárgyalásunk időpontja közel esik a turnénk első napjához, ezért mind a tizenöt októberi koncertünket le kell mondanunk. Szomorú hír ez annak a több tízezer rajongónknak, akiknek teltházas koncertet adtunk volna. De ha megnyerjük ezt a pert – és meg fogjuk –, egy még nagyobb turnét hozunk majd össze nektek

– írták Instagram-posztjukban.

A Kneecap augusztusban a Szigeten is fellépett volna, amely nagy felhördülést okozott, többek közt az óbudai önkormányzat, a Mazsihisz és több tucat művész is tiltakozott a koncert ellen, végül. Végül a magyar kormány tett pontot az ügy végére azzal, hogy három évre kitiltotta a zenekart az országból antiszemita gyűlöletbeszédre hivatkoza, a témával kapcsolatban még Orbán Viktor is megszólalt. A Kneecap ennek ellenére üzent a fesztiválon, lemondott fellépésük időpontjában Casey Lowery koncertje előtt rövid üzenetet küldtek a magyaroknak, amelyben Orbánt „gyűlölettel teli embernek” nevezték, és kormányával együtt azzal vádolták, hogy népirtást támogat. A zenekarnak nemcsak a magyarországi, de több más fellépését is lemondták, ahol pedig mégis felléphetnek, ott rendre tiltakoznak ellenük, legutóbb épp franciaországi koncertjüket zavarták meg a tüntetők.

A zenekarról és a körülötte alakuló botrányokról itt írtunk bővebben: