Meghalt forgatás közben az Emily Párizsban rendezőasszisztense

Valerie Macon / AFP
24.hu
2025. 08. 23. 10:52
Valerie Macon / AFP

Forgatás közben meghalt az Emily Párizsban rendezőasszisztense, Diego Borella a Daily Mail értesülései szerint. A csupán negyvenhét éves férfi a stáb szeme láttára esett össze néhány nappal ezelőtt, mikor épp az új évad befejező részeinek felvételéhez készülődtek Velencében. Borellát azonnal kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

Az olasz származású Borella nemcsak a velencei filmipar elismert szakembere volt, de sikeres íróként élete során több gyermekkönyve is megjelent. A férfi halálának pontos okáról jelenleg nem áll rendelkezésre publikus információ.

Ugyan az Emily Párizsban velencei forgatása a napokban véget ért volna, a munkálatok a történtek fényében jelenleg szünetelnek.

