Motorbalesetben meghalt a Mastodon alapító gitárosa

Közlekedési balesetben életét vesztette a Mastodon metálzenekar gitárosa, Brent Hinds – írja a The Sun. A lap szerint az 51 éves zenész súlyos sérüléseket szenvedett, kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. A Fulton megyei orvosszakértői hivatal megerősítette a halálhírt.

A rendőrség közlése szerint Hinds a Harley Davidson motorjával közlekedett az atlantai Boulevard úton, egy BMW terepjárót vezető nő azonban nem adta meg az elsőbbséget, és összeütköztek.

Brent Hinds 2000-ben alapította a Mastodon zenekart Troy Sanders basszusgitárossal, Bill Kelliher gitárossal és Brann Dailor dobossal. A 2002-es, Remission című debütáló lemezük jelentős kritikai és közönségsikert aratott. A zenekar összesen nyolc albumot adott ki. Hinds idén márciusban hagyta ott az együttest.