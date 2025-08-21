brent hindselhunytgitárosmastodon
Kultúra

Motorbalesetben meghalt a Mastodon alapító gitárosa

24.hu
2025. 08. 21. 22:48
A zenész 51 éves volt.

Közlekedési balesetben életét vesztette a Mastodon metálzenekar gitárosa, Brent Hinds írja a The Sun. A lap szerint az 51 éves zenész súlyos sérüléseket szenvedett, kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. A Fulton megyei orvosszakértői hivatal megerősítette a halálhírt.

A rendőrség közlése szerint Hinds a Harley Davidson motorjával közlekedett az atlantai Boulevard úton, egy BMW terepjárót vezető nő azonban nem adta meg az elsőbbséget, és összeütköztek.

Brent Hinds 2000-ben alapította a Mastodon zenekart Troy Sanders basszusgitárossal, Bill Kelliher gitárossal és Brann Dailor dobossal. A 2002-es, Remission című debütáló lemezük jelentős kritikai és közönségsikert aratott. A zenekar összesen nyolc albumot adott ki. Hinds idén márciusban hagyta ott az együttest.

