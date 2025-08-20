ghaith pharaongross-palotahild józsefismeretlen budapest
A nagy árvizet, az ostromot és a lángoló BKV-buszt is túlélte a Gross-palota, most a tulajdonos hanyagsága okozhatja a vesztét

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Vincze Miklós
2025. 08. 20. 19:34
Adrián Zoltán / 24.hu
Az egykori Postabank-székházat legutóbb egy romkocsma használta, 2009 óta azonban semmi sem működik a falai közt. Hogyan lehet üres egy ennyire jó helyen lévő épület? És miért nem újítják fel? Cikkünkben ezekre a kérdésre is kerestük a választ.

Augusztus 13-án egy, a pesti belvárosban lángoló BKV-busz képe járta be a híroldalakat: a felújítása óta felemás képet nyújtó József nádor tér és a József Attila utca találkozásánál történt esetnél a lángok a szomszédos épület homlokzatára is átterjedtek, az azonban a hírek szerint nem szenvedett komolyabb sérüléseket.

A képeken jól látszott, hogy a 2009 óta teljesen lezárva álló, utoljára a Szóda nevű romkocsma által használt Gross-palotáról van szó, ami a pesti belváros egyik legrégibb épületeként, furcsa tulajdonosi háttérrel várja a sorsa jobbra fordulását. De milyen állapotban van ma a ház, miért van zárva az árkádsora, mennyire kilátástalan az állapota, és van-e esély arra, hogy megújuljon? Ezeknek a kérdéseknek jártunk utána.

A busztűz kapcsán a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivőjét, Kiss Ádámot telefonon értük utol, aki kérdéseinkre válaszolva elmondta: a tűz nem jutott be az épületbe, a József Attila utca felőli homlokzatot, illetve az azon lévő ablaküvegeket és zsalugátereket azonban érte hőhatás, így külső sérülések valóban vannak a házon. Kiss hozzátette: az épületet belülről is átvizsgálták, beleértve a két emeletet, illetve a beépített tetőteret, és életveszélyes állapotra utaló jeleket nem tapasztaltak.

A ház állékonyságával ezek szerint nincs gond, adódik tehát a kérdés, hogy a tulajdonos miért aszalja a város egyik legértékesebb belvárosi telkén álló házat, ami 1924 óta műemléki védelmet is élvez?

Ismeretlen Budapest

Budapest a világ egyik legszebb városa, tele izgalmas, érdekes, vagy épp szívszorító történetekkel. Sorozatunkban ezeket, illetve a főváros elfeledett épületeit, tereit és szobrait mutatjuk be.

