A látogatók miatt restaurálni kell Michelangelo Utolsó ítélet című freskóját a Sixtus-kápolnában

2025. 08. 18. 08:28
Jövőre restaurálni kell Michelangelo Utolsó ítélet című remekművét a Sixtus-kápolnában, mert a látogatók nagy tömege rossz hatással van a világhírű freskó állapotára – közölte Paolo Violini, a vatikáni múzeumok festmények, illetve fafaragások restaurálásáért felelős műhelyének új vezetője a Vatican News hírportálnak az elmúlt hét végén nyilatkozva.

A munkálatok januárban indulnának és a tervek szerint még húsvét előtt befejeződnének.

A Kathpress katolikus hírügynökség hozzátette, hogy a Sixtus-kápolna nyitva marad a látogatók előtt.

Az Utolsó ítélet, amelyen Michelangelo 1536-tól 1541-ig dolgozott, a Sixtus-kápolna teljes nyugati falát takarja. A vatikáni kápolnát világhíres fal- és mennyezeti freskóival évente látogatók milliói tekintik meg.

