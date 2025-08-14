wednesdaynetflixelőzetessorozat
Meglepetés visszatérővel folytatódik a Wednesday, itt az új előzetes

2025. 08. 14. 17:06
Szeptember 3-án folytatódik a Wednesday második évada, aminek a Netflix szokásához híven csak az első felét mutatta be augusztusban. Megérkezett az első, erősen spoileres előzetes.

Újabb rövid előzetes enged betekintés Wednesday Addams (Jenna Ortega) kalandjaiba. Ezúttal egy jó nagy spoiler is akad a 2 perces videóban: nagyon úgy tűnik, hogy visszatér a síron túlról a Gwendoline Christie által alakított igazgatónő, Larissa Weems.

A második évad negyedik részében Wednesday épp az életéért küzdött, miután szörnyeteg exe, Tyler kivágta egy ablakon. Minden jel arra mutat, hogy nemcsak túléli a pár emeletnyi zuhanást, de a halálközeli élménnyel egy szellem tanácsadót is nyer Christie személyében. Az évad második felében Wednesday-nek újra szembe kell néznie Tylerrel és kitalálni, hogyan mentheti meg legjobb barátnőjét, Enidet (Emma Myers).

Alább a friss előzetes:

