Meglepetés visszatérővel folytatódik a Wednesday, itt az új előzetes

Újabb rövid előzetes enged betekintés Wednesday Addams (Jenna Ortega) kalandjaiba. Ezúttal egy jó nagy spoiler is akad a 2 perces videóban: nagyon úgy tűnik, hogy visszatér a síron túlról a Gwendoline Christie által alakított igazgatónő, Larissa Weems.

A második évad negyedik részében Wednesday épp az életéért küzdött, miután szörnyeteg exe, Tyler kivágta egy ablakon. Minden jel arra mutat, hogy nemcsak túléli a pár emeletnyi zuhanást, de a halálközeli élménnyel egy szellem tanácsadót is nyer Christie személyében. Az évad második felében Wednesday-nek újra szembe kell néznie Tylerrel és kitalálni, hogyan mentheti meg legjobb barátnőjét, Enidet (Emma Myers).

Alább a friss előzetes: