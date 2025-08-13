Tinédzserbanda áll Brad Pitt és több sztár otthonának kirablása mögött

Négy tinédzsert vettek őrizetbe azzal a váddal, hogy betörtek Brad Pitt házába. A feltételezések szerint hozzájuk köthető több másik hollywoodi sztár otthonának kirablása is.

A BBC szerint a Los Angeles-i rendőrség két tizennyolc éves, egy tizenhét éves és egy tizenhat éves fiút vett őrizetbe, mindannyian egy utcai banda tagjai. Az otthonaikban folytatott házkutatás során több olyan értéktárgyat találtak, amelyek az érintett házakból tűntek el.

A rendőrség nem hozta nyilvánosságra, hogy pontosan mely sztárok otthonáról van szó, ám az utóbbi időben megszaporodtak a hírességeket érintő hasonló bejelentések: többek közt Olivier Giroud, Nicole Kidman és Keith Urban, valamint Yoshinobu Yamamoto otthonába is betörtek. Pitt neve sem hangzott el, ám egészen biztosan róla van szó, a rendőrség által is nyilvánosságra hozott cím ugyanis megegyezik azzal az ingatlanéval, amelyet a színész 2023-ban vásárolt.

Pitt Los Feliz városnegyedben található villájába június végén törtek be, a házat feldúlták, és több értéktárgyat elloptak. A színész nem tartózkodott otthon, épp az F1 című filmjét promózta.

Jim McDonnell rendőrfőnök elmondta, hogy az általuk elfogott tinédzserek egy olyan banda tagjai, amely kifejezetten dúsgazdag színészek és sportolók házait célozta meg. Hozzátette, hogy kifejezetten alapos csapatról van szó, amelynek tagjai a betörések előtt rejtett kamerákat helyeztek el a környéken, hogy így figyeljék meg a célpontok mozgását, napi rutinját.