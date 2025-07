A Marvel újraosztja az X-Men szerepeit, sőt idővel Tony Starkét és Steve Rogersét is

Pénteken hosszan beszélgetett a sajtó munkatársaival az MCU jövőjéről Kevin Feige, a Marvel Studios vezetője. Többek között arra is kitért, hogy a 2027-ben érkező Bosszúállók: Titkos háborúk (Avengers: Secret Wars) után debütáló X-Men-filmben már mások alakítják majd az ikonikus képregényes hősöket, sőt előbb-utóbb Tony Stark vagy Steve Rogers szerepét is más színészeknek tervezik adni – írja a Variety.

A jövőre érkező Bosszúállók: Ítéletnapban még visszatér számos olyan színész, akik a 2000-es és 2010-es évek X-Men-filmjeiben feltűntek, például Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden és Kelsey Grammer. Ezután azonban a stúdió újra tervezi szabni a szuperhős mutánsokat, ennek megfelelően a Jake Schreier (Mennydörgők) rendezésében készülő új filmben már mások alakítják majd őket.

A döntés annak fényében nem is olyan meglepő, hogy a Titkos háborúk történetében több idősík összeomlik és újra összeolvad, ezzel az MCU fő idősíkjának karakterei is összekeverednek. „Nem csak arra használjuk fel ezt a sztorit, hogy teljessé tegyük a történeteket, amiket a Végjáték óta meséltünk, legalább ennyire fontos – és megnézheted a Titkos háborúk-képregényekben hova vezet ez –, hogy tényleg megágyaz a jövőnek” – fogalmazott Feige.

A Végjáték szó szerint a végről szólt. A Titkos háborúk a kezdetekről szól.

Feige arra is utalt, hogy idővel a Marvel más fontos szerepeit is más színészeknek adhatják, beleértve a legikonikusabb karaktereket, mint Tony Stark és Steve Rogers. Mint mondta, sok más nagy filmes franchise tett már így, akár többször is.

Amy Pascal és David Heyman most épp egy új James Bondot keresnek. David [Corenswet] az új Superman – és fantasztikus volt! Ez mindig is így lesz

– mondta.