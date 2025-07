Fia szerint szcientológus vezetők kényszerítették ki, hogy Isaac Hayes kilépjen a South Parkból

Több mint 14 éve találgatják az emberek, hogy miért hagyta ott apám, Isaac Hayes a South Parkot. Azért vagyok itt, hogy tisztázzam a dolgot

– így indul Hayes fia, Isaac Hayes III múlt pénteki bejegyzése. Az Oscar-díjas zeneszerző és soulénekes fia azt írja: „nem apám lépett ki a South Parkból, hanem a szcientológiai egyház”.

Hayes, aki a közkedvelt Séf bácsi karakterének hangját adta, 2005-ben távozott az animációs sorozatból, azután, hogy botrány alakult ki a Trapped in the Closet című epizód kapcsán, melyben az alkotók nyíltan gúnyolódtak a szcientológiai egyházon, valamint Tom Cruise-on és John Travoltán. Évekkel később a sorozat egyik társalkotója, Matt Stone egy podcastben elmondta, hogy direkt szálltak bele a szcientológusokba, akkoriban ugyanis sokan féltek Hollywoodban az egyháztól, ami mindenkit beperelt, aki a szájára vette. „A Tom Cruise-epizód valójában arról szólt, hogy beperelnek-e vagy sem. Nyíltan pereskedő embereket piszkáltunk, hogy megnézzük, hol a határ, mit mondhatunk. Harcba szálltak velünk, mi pedig csak mentünk a dologgal” – idézi az Indie Wire Stone-t.

Isaac Hayes, aki maga is a szcientológiai egyház tagja volt, nem sokkal az epizód után lépett ki a sorozatból, egy nyílt levélben pedig azt írta, hogy ez az epizód sértette vallási meggyőződésében. Az alkotók ezután kíméletlenül ki is írták a történetből: Séf bácsiról először kiderült, hogy pedofil, aztán lezuhant egy hídról, villám csapott belé, megégett, végül holttestét szétmarcangolta egy medve, majd egy puma is.

Pár évvel később, 2008-ban Hayes a valóságban is elhunyt, halálát követően pedig terjedni kezdtek a pletykák arról, hogy tulajdonképpen miért is hagyta ott a South Parkot.

Fia most azt írja, Hayes néhány hónappal a Tom Cruise-epizód után agyvérzést kapott, ami miatt nem tudott sem beszélni, sem önállóan döntéseket hozni.

Nem volt olyan állapotban, hogy lemondjon bármiről is. Az igazság az, hogy a szcientológiai körén belül valaki más hozta meg ezt a döntést, és lépett ki helyette a műsorból

– írja. Szerinte édesapja imádta ezt a szerepet, szeretett a műsor része lenni, és sohasem sértette a South Park kemény szatírája. „Apám soha nem mondhatta el a saját történetét, mert az egészsége megfosztotta ettől a lehetőségtől.Így most én beszélek helyette. Nem önként hagyta el a South Parkot. A betegség és olyan emberek kényszerítették, akik nem az ő érdekeit tartották szem előtt” – fogalmazott Isaac Hayes III.