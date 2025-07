Örülök, hogy meghalt az anyám címmel, Jennifer Anistonnal készül sorozat egy gyereksztár kizsákmányolásáról

Jennifer Aniston lesz az egyik főszereplője az Örülök, hogy meghalt az anyám című sorozatnak, amelyet az Apple készít. A sorozat valós eseményeken alapul, Jennette McCurdy egykori gyereksztár önéletrajzi könyvének adaptációja lesz – írja a Variety.

McCurdy a 2007 és 2012 között sugározott iCarly című Nickelodeon-sorozat egyik szereplője volt, 2017-ben hagyott fel a színészettel, hogy író és rendező legyen. 2022-ben jelent meg a már címével is komoly botrányt kavaró Örülök, hogy meghalt az anyám című könyve, amelyben édesanyjáról vallott, aki mentálisan és fizikailag is bántalmazta őt. McCurdy arról írt, hogy édesanyja rajta keresztül valósította meg az álmait, és úgy hajszolta bele a színészetbe hatéves kora óta, hogy a kislány nem is akart színész lenni. Gyerekkorában nagyon szigorúan fogta, és mindennél előbbre való volt az, hogy a gyerek sztár legyen: szigorú diétára kötelezte, hogy ne hízzon el, ami miatt csontsovány volt, és étkezési zavarai lettek. Arról is írt, hogy 17 éves koráig az anyja fürdette. A nő 2014-ben halt meg rákban, McCurdy szerint egészen a haláláig nem tudatosította, milyen toxikus volt a kapcsolatuk, utána hosszú éveken keresztül próbálta helyrerakni magában az ezzel kapcsolatos érzéseit, a könyvet is egyfajta terápiaként írta.

A könyv megfilmesítésére az Apple csapott le, Aniston fogja játszani a zsarnoki édesanyát a tízrészes sorozatban. A készítésében McCurdy is részt vesz producerként és forgatókönyvíróként.