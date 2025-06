„Tényleg nem” – Cserhalmi György mégsem tanít ősztől Pécsen, de a PTE szerint erről elfelejtett szólni nekik

Ősztől indul a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának színház- és filmművészeti képzése. Az intézmény a képzést bejelentő közleményében számos színházi és filmes szakembert felsorolt, akik részt vesznek majd az oktatásban – köztük Cserhalmi Györgyöt is.

A Nemzet Színésze most nyilatkozatban cáfolta, hogy a következő szemeszterben a pécsi egyetemen tanítana.

Mostanában sokan kérdezik, hogy tényleg tanítok-e Pécsett. A válasz: nem. Tényleg nem

– áll a Színház Online szerkesztőségéhez eljuttatott tömör közleményben.

Nem sokkal Cserhalmi nyilatkozata után Csányi János, a PTE MK egyetemi docense is reagált: válaszát ő is a Színház Online-nak küldte el. Mint írta, ő maga közel negyven éve ismeri Cserhalmi Györgyöt, és a tervezett egyetemi szakok akkreditációja előtt – tavaly – két alkalommal is találkoztak, ahol megbeszélték, hogy Cserhalmi rövidebb filmes kurzusok tartásával részt vesz a programban.

Az akkreditációs eljárás során a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) számára Cserhalmi írásbeli nyilatkozatot is adott, amelyben vállalta, hogy egészségi állapotához igazodva alkalmanként filmes mesterkurzust tart Pécsett vagy esetleg Budapesten

– írta Csányi, hozzátéve, hogy a nemzet színészétől – sem közvetlenül, sem hivatalosan – nem érkezett olyan jelzés, amely szerint visszavonná a részvételi szándékát.

Ha nem kíván az új Színház- és Filmművészeti Intézet programjában oktatóként részt venni, őszintén sajnáljuk, de természetesen tudomásul vesszük, és jó egészséget kívánunk neki

– zárta sorait.