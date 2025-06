Ráült, ezzel összetört egy Swarovski-kristályokkal kirakott széket egy turista Veronában

Az eset a veronai Palazzo Maffei múzeumban történt, és az intézmény osztotta meg az erről készített felvételeket. Ezeken az látható, hogy egy pár az üres teremben áll, majd fotózkodni kezdenek Nicola Bolla Van Gogh széke című alkotásával. Ez egy több ezer Swarovski-kristállyal kirakott szék, amely a holland festő 1888-ban festett Van Gogh széke című festményének nyomán készült. A videóban először a páros női tagja próbálkozik a fotóval, ő még csak imitálja azt, hogy ráül, társa, egy férfi azonban nemcsak tetteti, hanem valóban rá is ül a székre. A műalkotás összeroskad a súlya alatt, a férfi pedig nekiesik a falnak. Miután társa felsegíti, sietve hagyják el a termet.

A BBC szerint a párosnak sikerült elhagynia a múzeumot még azelőtt, hogy feltűnt volna a személyzetnek a rongálás, így nem tudták felelősségre vonni őket.

– nyilatkozta a múzeum igazgatója, Vanessa Carlon.

A széket azóta helyreállították és ismét kiállították, ám azt nem közölte a múzeum, hogy mindez mennyibe került.

‘Idiot’ tourists strike again: The moment a man sits on the ‘Van Gogh chair’ and breaks it.

In an Instagram post, Palazzo Maffei in Verona, Italy, said it was “Every museum’s nightmare come true”.https://t.co/DeMBEYIb34 #museums #Italy pic.twitter.com/8Nr0ZnZaQb

