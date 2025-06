Tóth Gabi visszakerült a Fidesz kegyeibe, Orbán Viktor rendezvényén énekelt

Ahogy azt lapunk is megírta, Orbán Viktor előadást tartott kedd este a Parlamenti Szalon nevű eseményen, ahol többek közt arról is beszélt, hogy tudomása szerint a Tisza párt a Harcosok klubjához hasonló online közösséget szervez Visszhang néven. Ezt a párt később cáfolta.

A 444 szúrta ki, hogy az eseményről Kocsis Máté is posztolt, a fotókból pedig kiderült, hogy nem más volt a rendezvény sztárfellépője, mint Tóth Gabi, aki korábban több kormánypárti eseményen is fellépett – többek közt a 2023-as Parlamenti Szalonban – az utóbbi időben eltűnt a pártrendezvényekről. Helyette egy másik énekesnő, Muri Enikő volt az, aki egyre gyakrabban tűnt fel Fideszes rendezvényeken, sőt, Orbánnal is posztolt közös szelfit, a Harcosok klubja eseményén pedig ő énekelte a Himnuszt, amelyet követően komoly gyűlöletcunami zúdult rá. Színre lépését sokan úgy értelmezték, ő került ugyanabba a pozícióba, mint korábban Tóth. A fotók alapján azonban Tóth továbbra is vállal ilyen jellegű fellépéseket. Ő maga nem posztolt az eseményről, ahogy az sem derült ki, hogy a miniszterelnök előtt vagy után énekelt.