Nádasdy Ádám: Dobrev Klára jobb miniszterelnök lenne, de pazarlás rájuk szavazni

„Talán a büfékben és a bisztrókban kevesebb magyar vagy lengyel kiszolgáló áll a pult mögött. Most inkább dél-amerikaiak és indiaiak töltik be ezeket az álláshelyeket” – mondja a brexit most érezhető hatásairól Nádasdy Ádám az esszékötete megjelenése alkalmából a Forbeson megjelent interjújában. A nyelvész, költő, műfordító – mint fogalmaz, inkognitóban, de – egy ideje Londonban él férjével.

Havonta egyszer hazalátogat, a budapesti Pride-ról azt mondja:

Azt hallom, hogy sok olyan ember is el akar jönni, akinek semmi köze a melegséghez, de azt gondolja, hogy ez most a szabadságról szól, muszáj megjelenni.

„Bár sok szempontból a Tisza bizonytalanabb választás, mert nem tudjuk, hogy majd mit és hogyan valósítanak meg, de a rendszerváltás lehetőségét látom benne. Dobrev Klára értelmesebb, jobb miniszterelnök lenne, mert kemény, határozott, értelmes nő, de pazarlás lenne rájuk szavazni. És most az a lényeg, hogy legyen már változás, bármi is jön” – fogalmaz a beszélgetésben, amiben az angol kávé, buszhasználati szokások, a magyar tegezés-magázás angolra ültethetősége, a londoni színházi kultúra és az is szóba kerül, mennyiben releváns és érthető ma Shakespeare.