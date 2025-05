Megverhetett egy paparazzot, újra bíróság elé áll Gérard Depardieu

Azzal vádolja egy paparazzo Gérard Depardieu-t, hogy fotózás közben bántalmazta őt, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházban kellett kezelni – írja a Guardian.

Rino Barillari az egyik legismertebb bulvárfotós, akit „a paparazzok királya” becenévvel is szoktak emlegetni. Tavaly májusban kapott egy tippet arról, hogy Depardieu az egyik római bárban ül, és azonnal odament. A színész a kint ebédelt egy barátjával, amikor észrevette a róluk képeket készítő fotóst, és feldühödött. Barillari állítása szerint Depardieu középső ujjat mutatott neki, jégkockákat dobált felé, szidalmazta az olaszokat, majd háromszor megütötte, amitől a 80 éves férfi a földre zuhant. A szeme mellett sérült meg, ezért kórházba szállították.

Az ütéseket meg tudom neki bocsátani, azt viszont nem, hogy szidta az olaszokat

– nyilatkozta a fotós.

Depardieu mindent tagadott, sőt, szerinte Barillari kezdte a lökdösődést, aki a színész barátjának ment neki, Depardieu őt védve csúszott meg, és esett rá a fotósra. A bírósági per június 17-én kezdődik Rómában.

Barillari nem véletlenül hírhedt a szakmájában, aki egyrészt arról ismert, hogy gyakran keveredik összetűzésbe fotóalanyaival, másrészt arról, hogy ha kell be is öltözik, hogy a legjobb képet készíthesse: álcázta már magát papnak, kertésznek és kőművesnek is.

Depardieu sem épp a balhémentességéről híres, ráadásul az utóbbi években rengeteg időt töltött különféle bíróságokon zaklatási ügyei miatt. Múlt héten bűnösnek találták két nő szexuális zaklatásának ügyében.