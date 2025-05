Harvey Weinstein a börtönből is tagadja az ellene felhozott vádakat

A tavalyi évben előbb szívműtéten áteső, majd csontvelőrákkal diagnosztizált hollywoodi filmproducer, a szexuális zaklatás miatt 2020 óta börtönben ülő Harvey Weinstein a rácsok mögül adott interjút, amit a Variety szemlézett.

A Candace Owens konzervatív politikai kommentátorral való beszélgetésben az egykori filmmogul fenntartja az ártatlanságát, és cáfolja a hollywoodi vádlói állításait.

A felvételen Weinstein kijelentette: jogtalanul ítélték el, és nem tartja jogosnak a 2020-as, illetve a 2022-es ellene hozott ítéletet, főleg, hogy előbbit új tanúvallomások miatt tavaly hatályon kívül helyezték. Ezt a tényt az interjú során a korábbi filmes többször is szóvá tette, mint az ártatlansága egyértelmű bizonyítékát, sőt arról beszélt, hogy amit tett, azok hibák voltak ugyan, de sosem illegálisak.

Megbántottam a családomat, a barátaimat, és megcsaltam a feleségem. És ez hiba volt, szörnyű hiba, de nem követtem el ezeket a bűnöket. Esküszöm az Istenre, az itt lévőkre, és a családomra

– hangzik el az interjúban, amelyben Weinstein a munkahelyi nyomással magyarázza a hűtlenségét.

Owens több konkrét vádra is rákérdezett, köztük a Gwyneth Paltrow-ügyre: a színésznő 2017-ben azt állította, hogy az Emma (1996) című film stábjába való bekerülése után Weinstein meghívta a hotelszobájába, megérintette, majd masszázst ajánlott neki. Ezt a vádat a producer teljes egészében kitaláltnak nevezte, majd kijelentette, hogy nem is ért Paltrowhoz, akivel számos közös képe is van, 1999-ben, a Golden Globe-gálán pedig az a beszédében is hálálkodott neki.

A kettejük közti ellentétet szerinte egy Paltrow és testvére által írt forgatókönyv okozta, amit meg akart filmesíteni, de nem volt megelégedve a testvérek munkájával.

Weinstein Rose McGowanról is beszélt, aki nyolc évvel ezelőtt a New York Times hasábjain arról írt, hogy a filmes százezer dollárral próbálta megvásárolni a hallgatását, kérve őt, hogy ne beszéljen a Sundance Filmfesztiválon történt együttlétükről. Ez az összeg valóban előkerült, a filmes szerint a felajánlása nem volt egyenértékű egy beismeréssel, ő ugyanis csak a pereskedést akarta elkerülni, illetve a családi békét akarta fenntartani azzal, hogy nem kerül nyilvánosságra a hűtlensége.

Az interjúból arra is fény derült, hogy mivel foglalkozik ma a New Yorkban rövidesen újra bíróság elé álló Weinstein: a filmiparban dolgozó barátai forgatókönyveket küldenek neki a börtönbe, amikhez hozzáfűzi a saját jegyzeteit és gondolatait.