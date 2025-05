Tavaly malmői győzelme után idén Nemo otthonában, Svájcban került megrendezésre a 69. Eurovíziós Dalfesztivál. A versenyen összesen 37 ország indult, a bázeli döntőben 26-an mérettették meg magukat.

A zsűri és a közönség szavazataiból összeálló pontszámok alapján az Ausztria színeiben induló JJ nyerte meg a versenyt Wasted Love című dalával.

A 24 éves osztrák-filippínó Johannes Pietsch klasszikus zenét tanul, győztes dalát Teodora Spiriccsel és Thomas Turnerrel közösen írta. JJ korábban szerepelt a The Voice UK című műsorban is. Győzelme után jövőre várhatóan Ausztria lesz a 2026-os verseny házigazdája. Bécs korábban már kétszer is otthont adott a rendezvénynek, miután 1965-ben Udo Jürgens, 2014-ben pedig Conchita Wurst szerezte meg az első helyet.

JJ családjának, csapatának és egész Európának köszönte meg a díjat, majd könnyeivel küszködve azt mondta:

a szeretet a legnagyobb erő a világon.

Alább a győztes dal:

A második helyet idén Izrael szerezte meg, Yuval Raphael New Day Will Rise című dalával. Az énekesnő a zsűrinél még a 14. helyen szerepelt, de a nézői szavazatokkal elsöprő sikert aratott: itt Izrael kapta a legtöbb szavazatot.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is sokan ellenezték Izrael részvételét a versenyen, az ország és a palesztin terrorszervezet, a Hamász közötti konfliktus miatt. Szerda este mintegy 200 ember tiltakozott palesztin zászlókkal Bázel központjában, szombat este pedig további tüntetések voltak, a rendőrség könnygázt vetett be, és egy vízágyúval felszerelt teherautóval akadályozta meg, hogy a tüntetők a városközpotba vonuljanak – írja a Guardian. A helyszínen is voltak demonstrálók, ketten az előadás közben megpróbáltak felmenni a színpadra, egy stábtagot pedig megdobtak festékkel, de végül nem jutottak az énekesnő közeléve, és senki sem sérült meg.

Harmadik helyen Észtország, a negyedik helyen pedig az előzetesen nagy esélyesnek tartott Svédország végzett.

Magyarország idén sem képviseltette magát a versenyen, de drukkolni azért lehetett magyaroknak. A Carson Coma ugyan nem jutott ki a San Marinó-i próbálkozásukkal, de Abor & Tynna német színekben elindultak az idei dalfesztiválon, és döntőbe is jutottak. Az erdélyi gyökerekkel rendelkező, de már Bécsben született és nevelkedett magyar testvérpár, Bornemisza Tünde és Attila az elektronikus zenét a hiphoppal vegyítő Baller című dallal indultak. Összesen 151 pontot kaptak, ezzel tizenötödikek lettek a 26 fős mezőnyben.