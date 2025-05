Laár András 44 év után otthagyja a KFT-t

Külön utakon folytatja a KFT zenekar és dalszerző frontembere, Laár András. Az együttes megmaradt három tagja folytatja a koncertezést, új műsorukhoz állandó tagként csatlakozik Nedvig Balambér.

A folyamatosan koncertező KFT idén megújul. Laár András úgy határozott, hogy elhagyja a Korlátolt Felelősségű Társaságot, új életformát tervez, amelyben már nincs helye a zenekarnak. A tagok pedig ehhez erőt és kitartást kívántak neki

– szerepel a csapat MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írták, a KFT Magyarország második leghosszabb ideje eredeti felállásban játszó pop-rock zenekara; Laár mellett az állandó három tag Bornai Tibor (ének, billentyűs hangszerek), Lengyelfi Miklós (basszusgitár) és Márton András (dob). A Bábu vagy-gyal 1981-ben berobbanó együttes legnagyobb slágerei, köztük az Afrika, a Balatoni nyár, a Bál az Operában, az Elizabet rendszeresen hallhatók rádióműsorokban, koncerteken, partikon. A közlemény kiemelte, hogy a zenekar folytatja, a már meghirdetett koncertjeiket is megtartják.

Az új műsorban állandó tagként csatlakozik Nedvig Balambér, őt a zenerajongók a fiatal Gorg & Benzol együttes gitárosaként ismerhetik. Az idei koncertsorozatban a régi zenészbarát, korábbi koncertek vendége, Szekeres András, a Junkies frontembere lép fel a KFT-vel. Rajtuk kívül alkalmanként további zenészbarátok csatlakoznak, így Maróthy Zoltán (Ossian, Fahrenheit, Kiss Forever Band), Leskovics Gábor (PUF, Kiscsillag) és a zenekari tagok gyermekei: Lengyelfi Eszter, Márton Áron, Bornai Szilveszter. „Az elkövetkező hónapokban új számok és további bejelentések várhatók a KFT-től” – írták. Az együttes legközelebbi koncertjén, május 24-én a fővárosi Belfeszten már az új felállásban lép fel.

A zenekar 1999-2000-ben már zenélt Laár nélkül. Akkor a zenekar Mohai Tamással a soraiban lemezt is készített Éljen a szerelem címmel, és néhány koncertet is adott, majd Laár 2001-ben visszatért. A KFT 1981-ben alakult és eddig tizenkét stúdiólemezt készített. A legutóbbi az egy évvel ezelőtt – tizenhat év szünet után – kiadott Még mit nem című hatszámos anyag volt. A KFT az elmúlt húsz évben fellépett a Budapest Sportarénában, a Müpában és az Operaházban is.

