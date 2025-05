Újra felveszi az HBO nevet a Max

Alig két évvel a különös döntés után, hogy az HBO Max nevéből elhagyták az HBO-t, a streaming platformot felveszi eggyel korábbi nevét, így ismét HBO Maxnak hívják majd – jelentette be a Warner Bros. Discovery (WBD) szerdán New Yorkban. A világszerte jól bejáratott HBO név elhagyása eleve komoly értetlenséget váltott ki 2023-ban, és a friss fejlemények alapján úgy tűnik, nem is bizonyult kifizetődő ötletnek. A brand minimalista megújítását akkor azzal indokolták, hogy a Discovery+-al egyesített Max egy hasonló streaming-hipermarket legyen, mint amilyen a Netflix, ahol ugyanúgy vannak prémium tévésorozatok, díjazott dokumentumfilmek vagy ismeretterjesztő programok, mint trash realityk (ennek hátterét ebben a cikkünkben bontottuk ki).

Most viszont épp az ellenkezőjével érvelnek: a közlemény szerint ma már egyetlen fogyasztó sem azt mondja, hogy több tartalmat szeretne – inkább azt, hogy jobb tartalmat.

Miközben más szolgáltatók a mennyiségi igényeket elégítik ki, a WBD egyértelműen minőségével és különleges történeteivel tűnik ki, és ezen a téren több mint 50 éve egyetlen márka sem teljesít jobban és következetesebben, mint a HBO

– írják, hozzátéve, hogy az HBO név visszavezetése a HBO Max szolgáltatásba tovább erősíti a platformot, és még jobban kiemeli azt az egyediséget, amit az előfizetők elvárhatnak.

Ezt a gondolatot húzta alá a Warner Bros. Discovery – korábban épp mennyiségi szempontokat hangsúlyozó – vezérigazgatója, David Zaslav is:

A globális streaming szolgáltatásunk erőteljes növekedése a tartalmaink minőségére épül. Ma visszahozzuk a HBO-t – azt a márkát, amely a médiában a legmagasabb minőséget képviseli –, hogy a következő években tovább gyorsítsuk ezt a növekedést.

A közlemény végén elhelyezett Jóbarátok-mém viszont azt sejteti, hogy a vállalatnál is érzik a hátraarcban rejlő iróniát, ugyanis Ross ikonikus „Szakításban voltunk!” mondatával zárják a döntést megmagyarázó szöveget.