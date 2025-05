Daniel Brühl is megnézte a Carmina Buranát az Operaházban

Nemrég Jessica Biel látogatott el az Operaház híres előadására, a Carmina Buranára, most a Good Bye, Lenin! és a Becstelen brigantyk sztárja, Daniel Brühl is megnézte az előadást az Andrássy úti Ybl palotában.

Ahogy az intézmény posztjából kiderül, a színész már nem először járt az Operában, 2017-ben, amikor Az elmeorvos című sorozatot forgatta Magyarországon, Wagner Siegfriedjét tekintette meg.

Brühl jelenleg Ruben Östlund új filmjének forgatásán vesz részt a fővárosban: a The Entertainment System Is Down című filmben olyan színészek a partnerei mint Keanu Reeves, Kirsten Dunst és Woody Harrelson.

Brühl és Östlund nemrég a rendező Lavina című darabjának adaptációját is megnézte a Belvárosi Színházban.