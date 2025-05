Kovalik Balázs, Zsótér Sándor, Keresztes Tamás és Alföldi Róbert is Budaörsön rendez – évadot hirdetett a Budaörsi Latinovits Színház

Négy új nagyszínpadi bemutatóval készül a 2025/26-ös évadra a Budaörsi Latinovits Színház, amely a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is nagy alkotói találkozások helyszíne lesz. A színház a következő évad programjával is a sokszínűségre törekszik, így az új előadások között klasszikus drámák, filmadaptáció és abszurd operett is helyet kapott. A tizennégy fős budaörsi színtársulat egy új taggal egészül ki: ősztől Nagypál Gábor is csatlakozik a csapathoz.

Vígoperával indul az évad Kovalik Balázs remek Liliom-rendezése után második alkalommal dolgozik a Budaörsi Latinovits Színházban. A sajátos Molnár Ferenc értelmezés után egy, a világ színpadain ritkán játszott vígoperát állít színpadra – magyar nyelven elsőként. A Jacques Offenbach és Victorien Sardou dalműve alapján készülő A Répakirály szövegkönyvét Kovalik ismét a többszörösen díjazott budaörsi Liliom-előadás dramaturgjával, Ari-Nagy Barbarával írja, a zenei adaptációt pedig Furák Péter készíti. A Répakirály XXIV. Fridolin bukásától indul. Hogy ki jön a helyére? Egy sárgarépa a veteményesből, egy szimpla gyökér, aki magát répakirálynak nevezi, és akit, ki tudja, miért, rögvest mindenki istenít. A varázsoperettbe ágyazott politikai szatírát 1872-ben mutatták be Párizsban, a Budaörsi Latinovits Színházban október 11-től lesz látható. Almodóvarral zárul az év Karácsony előtt néhány nappal, december 20-án Zsótér Sándor rendezésében kerül színre Pedro Almodóvar és Samuel Adamson színdarabja, a Mindent anyámról, amely az 1999-es filmklasszikus színpadi adaptációja lesz. A filmből született darab melodráma, annak minden túlzásával, de nem a műfaj olcsó és elcsépelt, hanem „almodóvari” értelmében. A Mindent anyámról egy elgondolkodtató történet arról, hogy „ha az ember szeret valakit, akkor semmi szükség arra a szóra, hogy „sajnálom”. Zsótér Sándor nagy budaörsi visszatérésében Takács Katalin, Spolarics Andrea és Bohoczki Sára alakítják majd a női főszerepeket. A drámairodalom nagyjai az évad második felében Két klasszikussal zárul az évad a Budaörsi Latinovits Színházban. A Budaörsön idén tavasszal az Egy őrült naplójával vendégszereplő Keresztes Tamás ezúttal rendezőként tér vissza. Anton Pavlovics Csehov Ványa bácsiját állítja színpadra Bíró Bence dramaturgi közreműködésével, és nem mással a címszerepben, mint Alföldi Róbert. Az előadás, amelynek bemutatója 2026. március 7-én lesz, a nézőt egy vidéki birtokra vezeti, ahol mintha megállt volna az idő. Unalmas és untató emberek gyűlnek itt össze, akik egymást és önmagukat is halálosan unják. Isznak, sírnak, panaszkodnak, és unalmukban kínozzák egymást. Szeretnének még szeretni, de már nem megy. Olyan emberek ők, akiknek sehogy se jó. Megöregedtek, elkedvetlenedtek és reményvesztettek. Mintha hajótöröttek lennének egy történelemből kiszakadt lakatlan szigeten. De még élnek, mert élni kell, és tűrnek, mert tűrni kell. Csehov 130 évvel ezelőtt írt darabja komédia. Esendő szereplőinek nyomorúsága egyszerre szívfacsaró és fájdalmasan vicces. Az évad utolsó premierjére április 25-én kerül sor. A rendező, a Budaörsön immár nyolcadik (!) alkalommal rendező Alföldi Róbert nem először nyúl William Shakespeare Julius Caesar-jához. 2014-ben, amikor először rendezte a darabot, azt nyilatkozta, hogy „ez a dráma a jövőről szól. Arról, hogy legyen jövőnk. És nem mindegy, hogy milyen, és hogyan születik”. 2026 tavaszán ezek a kérdések ismét húsbavágóan aktuálissá válnak majd. Történik ugyanis, hogy Caesar épp hatalma csúcsán van, a római nép isteníti, ám félő, hogy egyeduralomra tör. A vészjósló jelek ellenére megjelenik a Szenátusban, ahol az összeesküvők ledöfik – és ezzel polgárháborús helyzetbe sodorják a birodalmat. Julius Caesar szerepében a tervek szerint az egyik legismertebb hazai férfiszínészt láthatják majd a nézők. A társulat A Budaörsi Latinovits Színház tizennégy fős társulata – Bohoczki Sára, Böröndi Bence, Bregyán Péter, Chován Gábor, Fröhlich Kristóf, Hartai Petra, Ilyés Róbert, Juhász Vince, Koós Boglárka, Mertz Tibor, Sas Zoltán Spolarics Andrea, Szőts Orsi és Takács Katalin – a 2025/26-ös évadban egy új taggal egészül ki. Az egész társulat nagy örömére Nagypál Gábor (Az igazság gyertyái) csatlakozik a csapathoz. A színház nagyszínpadi bemutatóhoz ismét meghirdette Premier és Másnapos bérletét, amelyekkel a nézők az elsők között láthatják majd az új előadásokat. A Budaörsi Latinovits Színház nagyszínpadi bemutatói a 2025/26-os évadban Jacques Offenbach • Victorien Sardou: A Répakirály // rendező: Kovalik Balázs (bemutató: 2025. október 11.)

