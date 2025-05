Nyom nélkül tűnt egy festőművész védett zuglói villája, ezt pedig a leszármazottak sem hagyták szó nélkül

Néhány nappal ezelőtt részletes anyagban számoltunk be arról, hogy a helyi védettsége ellenére március végére lebontották Zugló egy kevésbé ismert villáját, az egykori szépségére már csak nyomokban emlékeztető Gyarmat utca 52. alatti házat.

Cikkünkből kiderül: a 2011 óta védett struktúrát a Szépművészeti Múzeum, illetve számos templom belső terének arcát adó Lohr Ferenc (1871-1946) megrendelésére, Pfann József (1864-1940) tervei szerint született ház homlokzatát egykor a tulajdonos saját munkái díszítették. Ez a kép a Kádár-korban gyökeresen megváltozott, hiszen a jellegzetes párkány, valamint a freskók eltűntek, az épülethez pedig kisebb-nagyobb bővítéseket ragasztottak.

Kapcsolódó Meglepő, de korántsem egyedi történet bontakozott ki az elmúlt hetekben a 14. kerületben. Lebontották egy festőművész védett zuglói házát, amit a katonai elhárítás is jól ismert

A hetvenes és nyolcvanas években az Idegenforgalmi és Propaganda Vállalat filmstúdiója, valamint a katonai hírszerzés által is jól ismert Vue Touristique nevű lap szerkesztősége által használt ingatlant a rendszerváltás után a Szaknévsor használta, néhány éve azonban már üresen állt, mielőtt a semmiből – törvénytelenül, a kerület megkérdezése, illetve az életveszélyes állapot bizonyítása nélkül – elindult volna a bontása. A hír kapcsán Lohr leszármazottai most egy közleménnyel álltak elő, amit a lapunknak juttattak el.



A családtagok kijelentették: megdöbbenve szembesültek azzal, hogy dédapjuk védetté nyilvánított házát a közelmúltban a földdel tették egyenlővé, így az emlékét mostantól már csak egy emléksétány őrzi a kerületben:

a Lohr-villa megsemmisülésével (és az emléktábla eltűnésével) nem csak családunk múltjának egy számunkra igen kedves és fontos helyszíne, hanem egy rendkívül tehetséges, nemzetközi tapasztalatokkal és elismertséggel bíró művész életének hagyatéka – kulturális örökségünk egy különleges szelete veszett el végérvényesen. Értetlenül és nagy szomorúsággal állunk a történtek előtt

– olvasható a szövegben, ami hozzáteszi: a ház falán 2008-ban az Önkormányzat és a család közösen emléktáblát helyezett el emlékére, így az épület jelentősége bizonyosan ismert volt a mai tulajdonos, a tervező és a kivitelező számára is.

A közlemény az épület korábban általunk is említett díszeire is kitér – eszerint a szecessziós ornamentikába két monogram, az LF és a HI is bele volt szőve. Előbbi az építtetőre, utóbbi pedig feleségére, a Kecskemét egykori főjegyzőjeként, illetve várostörténészként ismert Hornyik János lányaként született Irénre utalt.

A családtagok az elmúlt száz év lakóiról is meséltek. Eszerint dédszüleiknek négy gyermeke született, köztük Dr. Lohr Ferenc, az első magyar filmhangmérnök, az MTA doktora, aki teljes gyerekkorát a már eltűnt házban töltötte – épp úgy, mint a következő generációhoz tartozó keramikusművész, Lohr Pálma (1940-1993).

A szövegből midezek mellett kiderül: az idősebb Lohr halálát követően Légrády Sándor (1906-1987), minden idők legnagyobb magyar bélyegtervezője is éveken át használta annak egykori műtermét.